https://ria.ru/20200717/1574485125.html
В Токио выявили 293 новых случая COVID-19
Новый рекорд по числу новых случаев COVID-19 зафиксирован в Токио: за сутки вирус подтвердили у 293 человек, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:34
2020-07-17T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
токио
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, япония, токио