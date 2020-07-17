Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574485125.html
В Токио выявили 293 новых случая COVID-19
Новый рекорд по числу новых случаев COVID-19 зафиксирован в Токио: за сутки вирус подтвердили у 293 человек, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738036_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ae76628caa7c532d06edec39f40095aa.jpg
https://ria.ru/20200716/1574441280.html
япония
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738036_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ae76628caa7c532d06edec39f40095aa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738036_44:0:2775:2048_1400x0_80_0_0_c239c0b093e3552e36a60f04d99ef5bc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738036_398:0:2446:2048_1400x0_80_0_0_5c9c3b614fd43cd735f088160a557859.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, япония, токио

В Токио выявили 293 новых случая COVID-19

11:34 17.07.2020
84
© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 17 июл - РИА Новости. Новый рекорд по числу новых случаев COVID-19 зафиксирован в Токио: за сутки вирус подтвердили у 293 человек, сообщил телеканал NHK.
Накануне было выявлено 286 случаев заражения. До этого дня наибольшее число инфицированных в японской столице было 10 июля, когда тесты показали положительную реакцию на вирус у 243 человек.
В среду в связи с ростом числа инфицированных власти Токио подняли до четвертого - максимального - уровня угрозу распространения коронавируса, однако о введении нового "чрезвычайного положения" речи не идёт.
Пассажирский самолет
Вчера, 14:15Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Токио во Владивосток планируют 20 июля
Кроме этого Токио был исключен из кампании Go to travel, нацеленной на оживление внутреннего туризма и старт которой запланирован на 22 июля.
Всего в Японии к настоящему времени выявлены 24 732 случая заражения коронавирусом. Скончались 998 человек, выздоровели 19 473 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокио
Рекомендуем
Сотрудник МЧС РФ
В Новосибирской области четыре человека пострадали при двух взрывах газа
Собор Святой Софии в Стамбуле
Песков оценил ситуацию вокруг собора Святой Софии в Турции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил решение Турции по собору Святой Софии
Врачи
В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Логотип ОАО ГМК Норильский никель
"Норникель" увеличил пакет мер для борьбы с COVID-19
Фельдшеры скорой медицинской помощи
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 175
Президент РФ Владимир Путин
Путин открыт к равноправному диалогу со всеми, заявил Песков
На месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
В WWF оценили последствия нефтеразлива в Хабаровском крае
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил отношения России и США
Больница
Мурашко оценил заполняемость коек для больных COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Песков сравнил Путина и Эрдогана
Сотрудники Национальной гвардии Украины
В вооруженных силах Украины выявили 11 новых случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Тверской области число жертв коронавируса превысило 110
Машина скорой помощи
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 181
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:51Мурашко рассказал о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
Лента новостейМолния