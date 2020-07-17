Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин очень конкретно ведет переговоры и филигранно владеет дипломатией, но тон беседы в том числе зависит от отношений президента с его визави, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Президент Путин - очень конкретный человек, и при всем филигранном владении приемами дипломатии, самой изощренной дипломатии, он ведет переговоры предельно конкретно", - сказал Песков в интервью " Авторадио ", опубликованном на сайте радиостанции.

По его словам, если речь идет не о визите вежливости и контактах ради вежливости, "президент конкретно ставит вопросы, и он имеет в виду то, что говорит". "И если он что-то обещает, он это делает незамедлительно", - добавил Песков.

"И конечно, когда происходит ситуация, когда со стороны Путина демонстрируется готовность быстро действовать, а со стороны собеседника это принимает все размытые формы, я не думаю, что Путин доволен. Потому что его понятие эффективности совсем другое - это договориться и быстро сделать", - уточнил пресс-секретарь президента.