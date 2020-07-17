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Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин очень конкретно ведет переговоры и филигранно владеет дипломатией, но тон беседы в том числе зависит от отношений президента с его... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:50
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков

11:28 17.07.2020 (обновлено: 11:50 17.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень конкретно ведет переговоры и филигранно владеет дипломатией, но тон беседы в том числе зависит от отношений президента с его визави, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин - очень конкретный человек, и при всем филигранном владении приемами дипломатии, самой изощренной дипломатии, он ведет переговоры предельно конкретно", - сказал Песков в интервью "Авторадио", опубликованном на сайте радиостанции.
По его словам, если речь идет не о визите вежливости и контактах ради вежливости, "президент конкретно ставит вопросы, и он имеет в виду то, что говорит". "И если он что-то обещает, он это делает незамедлительно", - добавил Песков.
"И конечно, когда происходит ситуация, когда со стороны Путина демонстрируется готовность быстро действовать, а со стороны собеседника это принимает все размытые формы, я не думаю, что Путин доволен. Потому что его понятие эффективности совсем другое - это договориться и быстро сделать", - уточнил пресс-секретарь президента.
Он также отметил, что общение на высшем уровне обусловлено целым рядом протокольных правил и правил дипломатии, чаще всего повестка дня согласовывается заранее, и президенты ведут переговоры, возглавляя свои делегации. "Практикуются и разговоры с глазу на глаз. И здесь характер и тон разговора во многом зависит от отношений президента с его визави. С кем-то он видится в первый раз, с кем-то имеет многолетний опыт диалога, и от этого зависит то, как будет развиваться диалог", - заметил пресс-секретарь главы государства.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
11:12
Песков рассказал о работе с Путиным
1610005
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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