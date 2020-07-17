В WWF оценили последствия нефтеразлива в Хабаровском крае

Более ста литров топлива могло попасть в Байкал с накренившегося судна

Более ста литров топлива могло попасть в Байкал с накренившегося судна

"Помимо загрязнения самого озера, авария создает угрозу загрязнения нефтью и производными ее распада реки Амур, что может нанести ущерб экосистемам крупнейшей реки Дальнего Востока России", - отмечают экологи.

По их словам, нефть образует на поверхности воды пленку, нарушающую газообмен, оказывает токсическое воздействие на живые организмы.

"Загрязнение нефтью может негативно сказаться на кладке икры в Амуре, являющемся местом размножения тихоокеанских лососей – кеты, горбуши и симы. Загрязнение водных объектов создает проблемы для водоснабжения населенных пунктов", - указывается в сообщении.