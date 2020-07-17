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В WWF оценили последствия нефтеразлива в Хабаровском крае
Попадание 9 тонн нефтепродуктов в ручьи и озеро Голое в пойме Амура из-за прорыва трубопровода в Хабаровском крае может негативно повлиять на кладку икры кетой... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:25
рн-сахалинморнефтегаз
амур (река)
всемирный фонд дикой природы
хабаровский край
происшествия
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амур (река)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рн-сахалинморнефтегаз, амур (река), всемирный фонд дикой природы, хабаровский край, происшествия

В WWF оценили последствия нефтеразлива в Хабаровском крае

11:25 17.07.2020
156
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
На месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
© МЧС РФ
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На месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попадание 9 тонн нефтепродуктов в ручьи и озеро Голое в пойме Амура из-за прорыва трубопровода в Хабаровском крае может негативно повлиять на кладку икры кетой и горбушей, а также вызвать проблемы с водоснабжением, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
Утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода "Оха – Комсомольск-на-Амуре", который принадлежит "РН-Сахалинморнефтегаз". По предварительным данным, произошёл разлив около 9 тонн нефти на площади 400 квадратных метров. Нефть попала в три ручья - Безымянный, Кривой, Голый, а также в озеро Голое в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Следствие начало проверку инцидента.
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"Помимо загрязнения самого озера, авария создает угрозу загрязнения нефтью и производными ее распада реки Амур, что может нанести ущерб экосистемам крупнейшей реки Дальнего Востока России", - отмечают экологи.
По их словам, нефть образует на поверхности воды пленку, нарушающую газообмен, оказывает токсическое воздействие на живые организмы.
"Загрязнение нефтью может негативно сказаться на кладке икры в Амуре, являющемся местом размножения тихоокеанских лососей – кеты, горбуши и симы. Загрязнение водных объектов создает проблемы для водоснабжения населенных пунктов", - указывается в сообщении.
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РН-СахалинморнефтегазАмур (река)Всемирный фонд дикой природыХабаровский крайПроисшествия
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