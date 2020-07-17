В WWF оценили последствия нефтеразлива в Хабаровском крае

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попадание 9 тонн нефтепродуктов в ручьи и озеро Голое в пойме Амура из-за прорыва трубопровода в Хабаровском крае может негативно повлиять на кладку икры кетой и горбушей, а также вызвать проблемы с водоснабжением, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
Утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода "Оха – Комсомольск-на-Амуре", который принадлежит "РН-Сахалинморнефтегаз". По предварительным данным, произошёл разлив около 9 тонн нефти на площади 400 квадратных метров. Нефть попала в три ручья - Безымянный, Кривой, Голый, а также в озеро Голое в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Следствие начало проверку инцидента.
"Помимо загрязнения самого озера, авария создает угрозу загрязнения нефтью и производными ее распада реки Амур, что может нанести ущерб экосистемам крупнейшей реки Дальнего Востока России", - отмечают экологи.
По их словам, нефть образует на поверхности воды пленку, нарушающую газообмен, оказывает токсическое воздействие на живые организмы.
"Загрязнение нефтью может негативно сказаться на кладке икры в Амуре, являющемся местом размножения тихоокеанских лососей – кеты, горбуши и симы. Загрязнение водных объектов создает проблемы для водоснабжения населенных пунктов", - указывается в сообщении.