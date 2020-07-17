Песков оценил подачу информации о России в мировых СМИ

"Тенденциозная подача любой информации о нашей стране действительно имеет место во многих западных СМИ, в том числе, в ведущих СМИ мира, ведь мировую повестку дня всегда формировали англосаксонские СМИ, то есть, грубо говоря, американцы и англичане. Вот они всегда, их СМИ: их газеты, их телеканалы, их мировые агентства формировали повестку дня мировую", - отметил он.

"Уже не только англосаксы в информационном плане являются законодателями моды, уже китайские СМИ имеют право голоса и возвышают свой голос все больше и больше, российские СМИ и так далее, и тому подобное. То есть, здесь тоже наступает период многополярности, что является залогом того, что люди в мире начинают получать больше разнообразной, и следовательно, правдивой информации", - сказал он.