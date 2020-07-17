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Песков оценил подачу информации о России в мировых СМИ
Тенденциозная подача информации о России в мировых СМИ имеет место быть, но сейчас в информационном плане наступает "многополярность", что дает возможность... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:24
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, дмитрий песков, сша, в мире

Песков оценил подачу информации о России в мировых СМИ

11:24 17.07.2020
512
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тенденциозная подача информации о России в мировых СМИ имеет место быть, но сейчас в информационном плане наступает "многополярность", что дает возможность получать больше разнообразной и правдивой информации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Рассказывать свою историю в мире и миру сейчас вынуждена любая страна, особенно такая большая, как мы. Чем сильнее становится страна, чем самостоятельнее она становится, чем сувереннее она становится, тем больше она вызывает недовольство у тех стран, которые хотят доминировать на международной арене. Это напрямую проецируется на Российскую Федерацию, на нашу с вами страну. Чем мы крепче, тем больше мы не нравимся странам, которые, скажем так, претендуют на мировое лидерство. Это всегда было, это есть, и это будет, и в этих условиях нужно продолжать жить", - сказал Песков в интервью "Авторадио", которое опубликовано на сайте.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
11:18
Песков рассказал о сути своей работы
"Тенденциозная подача любой информации о нашей стране действительно имеет место во многих западных СМИ, в том числе, в ведущих СМИ мира, ведь мировую повестку дня всегда формировали англосаксонские СМИ, то есть, грубо говоря, американцы и англичане. Вот они всегда, их СМИ: их газеты, их телеканалы, их мировые агентства формировали повестку дня мировую", - отметил он.
При этом Песков подчеркнул, что "так же, как в международных делах, когда сейчас на смену биполярному миру во времена США и Советскому Союзу, и потом монополярному миру, когда во главе всего стояли США, единственная глыба, сейчас это все размывается, сейчас мир становится многополярным, траектория развития везде разная, и во многих регионах они гораздо быстрее идут эти траектории, чем в Старом Свете, и это ведёт к тому, что меняется и информационная картина дня".
"Уже не только англосаксы в информационном плане являются законодателями моды, уже китайские СМИ имеют право голоса и возвышают свой голос все больше и больше, российские СМИ и так далее, и тому подобное. То есть, здесь тоже наступает период многополярности, что является залогом того, что люди в мире начинают получать больше разнообразной, и следовательно, правдивой информации", - сказал он.
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