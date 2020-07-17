В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147

"Всего в крае инфицированных 6983 человек, выписаны по выздоровлению – 4435. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, - 2401 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1097 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1304 человека", - уточняют в оперштабе.