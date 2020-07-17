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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574484504.html
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
первомайский район
алтайский край
барнаул
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, первомайский район , алтайский край, барнаул

В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147

11:23 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
"За сутки скончалось 5 человек, 2 - от COVID-19, 3 - от иных причин смерти. Всего за весь период скончалось 147 человек, в том числе 61 случай от COVID-19, 83 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
За сутки в Алтайском крае зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост произошел в Барнауле – 82, Бийске – 22, Рубцовске – 13, Первомайском районе – 12, Тальменском районе – 11, Ребрихинском районе – 10. Выздоровели 134 пациента.
"Всего в крае инфицированных 6983 человек, выписаны по выздоровлению – 4435. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, - 2401 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1097 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1304 человека", - уточняют в оперштабе.
Москва
10:57Распространение нового коронавируса
В Москве отметили снижение темпов прироста новых случаев коронавируса
Тяжелобольных на сегодня - 96, на аппарате ИВЛ - 29. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции - 2637 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 35 374 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 256 153 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииПервомайский районАлтайский крайБарнаул
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