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Мурашко оценил число медучреждений, помогающих больным COVID-19
В России достаточное количество медицинских организаций, помогающих больным коронавирусом, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:47
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко оценил число медучреждений, помогающих больным COVID-19

11:47 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в больнице
Врач проверяет капельницу у пациента в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента в больнице. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. В России достаточное количество медицинских организаций, помогающих больным коронавирусом, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Количество медицинских организаций, мобилизованных для оказания помощи (больным коронавирусом в РФ), достаточное", - сказал он.
Министр подчеркнул, что в России один из самых низких в мире показателей смертности населения от коронавируса.
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