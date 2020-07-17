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Мурашко оценил заполняемость коек для больных COVID-19
Сейчас в РФ заполнено 112-113 тысяч "коронавирусных" коек из 160 тысяч развернутых для помощи пациентам с COVID-19, сообщил журналистам в пятницу министр... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко оценил заполняемость коек для больных COVID-19

11:45 17.07.2020 (обновлено: 11:46 17.07.2020)
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больница. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Сейчас в РФ заполнено 112-113 тысяч "коронавирусных" коек из 160 тысяч развернутых для помощи пациентам с COVID-19, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы разворачивали в пик нагрузки до 184 тысяч коек в стране. Сегодня их количество сократилось, и колеблется в районе 160 тысяч коек. Загрузка составляет сегодня в районе 112-113 тысяч", - сказал он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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