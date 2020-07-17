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Песков оценил работу органов следствия в России
Органы следствия и силовые ведомства России выполняют свою работу и предоставляют соответствующие доклады президенту, но если на них кто-то извне будет... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:21
иван сафронов
сергей фургал
роскосмос
дмитрий песков
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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иван сафронов, сергей фургал, роскосмос, дмитрий песков, хабаровский край, политика

Песков оценил работу органов следствия в России

11:21 17.07.2020
161
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Органы следствия и силовые ведомства России выполняют свою работу и предоставляют соответствующие доклады президенту, но если на них кто-то извне будет постоянно уделять внимание, эти функции будет невозможно эффективно выполнять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, органы следствия, силовые ведомства выполняют свою работу. Безусловно, они делают соответствующие доклады главе государства и главнокомандующему. Но они выполняют свои функции, которые, конечно, если на них извне кто-то будет постоянно оказывать внимание, эти функции будет невозможно выполнять наиболее эффективным образом", - сказал Песков в интервью "Авторадио", говоря о резонансных делах последних дней, например, в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала или советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Представитель Кремля отметил, что президент является гарантом законности, во многих ситуациях он должен "оставаться над". "Многие вопросы, скажем так, - да, они в его поле ведения, но он не принимает там решения, он просто не может этого делать", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
11:18
Песков рассказал о сути своей работы
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