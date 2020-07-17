Песков оценил работу органов следствия в России

Представитель Кремля отметил, что президент является гарантом законности, во многих ситуациях он должен "оставаться над". "Многие вопросы, скажем так, - да, они в его поле ведения, но он не принимает там решения, он просто не может этого делать", - подчеркнул пресс-секретарь президента.