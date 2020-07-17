Оренбург представил проект "Атмосфера. Степь" на конкурс по экотуризму

ОРЕНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Оренбургская область представила на всероссийский конкурс по экотуризму региональный проект туристско-рекреационного кластера "Атмосфера. Степь", ориентированный на знакомство с разнообразием степей Оренбуржья, их ландшафтов и уникальных природных ресурсов, сообщил РИА Новости министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Денис Гончаров.

"Согласно проекту "Атмосфера. Степь" в территорию туристско-рекреационного кластера войдут участки заповедника "Оренбургский" с нетронутыми степными экосистемами, единственный в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского, заповедник "Шайтан-Тау" с эталонными дубравными лесостепями, памятники природы – Карагай-Губерлинское ущелье, Тузлуккольские грязи и Соленое урочище. Уверен, что путешествие по этим местам подарит туристам незабываемые впечатления", - сказал Гончаров.

Он отметил, что представленный проект – результат командной работы представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, особо охраняемых природных территорий, научного и бизнес-сообществ, архитекторов, специалистов в области брендинга.

Всероссийский конкурс по определению пилотных территорий для развития экотуризма в России проводит Агентство стратегических инициатив в рамках нацпроекта "Экология" и Стратегии развития туризма в РФ в период до 2035 года.

Для участия в конкурсе подали заявки боле ста команд из почти 70 регионов страны, 28 июля эксперты определят 30 лучших заявок. При этом будут учитываться результаты народного голосования, которое проходит на сайте до 23 июля.

Лидер народного голосования получит возможность присоединиться к топу победителей как 31 проект, и его авторы представят свою разработку на рассмотрение жюри. Далее будут выбраны 10 пилотных территорий.