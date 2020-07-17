Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200717/1574484183.html
Оренбург представил проект "Атмосфера. Степь" на конкурс по экотуризму
Оренбургская область представила на всероссийский конкурс по экотуризму региональный проект туристско-рекреационного кластера "Атмосфера. Степь",... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:21
оренбургская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574484137_0:204:3279:2048_1400x0_80_0_0_5b9ef55a693345987b05294065f3fc38.jpg
https://ria.ru/20200713/1574287355.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574484137_0:204:3279:2048_1400x0_80_0_0_5b9ef55a693345987b05294065f3fc38.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574484137_286:0:3017:2048_1400x0_80_0_0_1a53078dc21de919a386b5af27e4e398.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574484137_560:0:2608:2048_1400x0_80_0_0_574196f43d4e3efd26069948a277d085.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Оренбург представил проект "Атмосфера. Степь" на конкурс по экотуризму

11:20 17.07.2020 (обновлено: 11:21 17.07.2020)
208
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЛошади Пржевальского в заповеднике "Оренбургский"
Лошади Пржевальского в заповеднике Оренбургский
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Оренбургская область представила на всероссийский конкурс по экотуризму региональный проект туристско-рекреационного кластера "Атмосфера. Степь", ориентированный на знакомство с разнообразием степей Оренбуржья, их ландшафтов и уникальных природных ресурсов, сообщил РИА Новости министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Денис Гончаров.
"Согласно проекту "Атмосфера. Степь" в территорию туристско-рекреационного кластера войдут участки заповедника "Оренбургский" с нетронутыми степными экосистемами, единственный в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского, заповедник "Шайтан-Тау" с эталонными дубравными лесостепями, памятники природы – Карагай-Губерлинское ущелье, Тузлуккольские грязи и Соленое урочище. Уверен, что путешествие по этим местам подарит туристам незабываемые впечатления", - сказал Гончаров.
Он отметил, что представленный проект – результат командной работы представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, особо охраняемых природных территорий, научного и бизнес-сообществ, архитекторов, специалистов в области брендинга.
Всероссийский конкурс по определению пилотных территорий для развития экотуризма в России проводит Агентство стратегических инициатив в рамках нацпроекта "Экология" и Стратегии развития туризма в РФ в период до 2035 года.
Лошади Пржевальского
13 июля, 17:04Оренбургская область
В заповеднике "Оренбурский" стартовала акция помощи лошадям Пржевальского
Для участия в конкурсе подали заявки боле ста команд из почти 70 регионов страны, 28 июля эксперты определят 30 лучших заявок. При этом будут учитываться результаты народного голосования, которое проходит на сайте до 23 июля.
Лидер народного голосования получит возможность присоединиться к топу победителей как 31 проект, и его авторы представят свою разработку на рассмотрение жюри. Далее будут выбраны 10 пилотных территорий.
Главным итогом конкурса станет создание десяти пилотных туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий.
100000
Обсудить 0
Оренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил работу органов следствия в России
Последствия лесных пожаров
В Забайкалье отменили особый противопожарный режим
Гималайский медведь
На приморца на пасеке напал гималайский медведь
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Песков рассказал о сути своей работы
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде усомнились в характеристиках американской "супер-пупер-ракеты"
Здание Центрального банка РФ
ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Кузнецкий мост"
ДТП в Липецкой области. Кадры МЧС
В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
Статуя Фемиды
На Сахалине мужчину оштрафовали за пропаганду нацистской символики
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
В Геленджике местный житель рассказал о ценах для туристов
На месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
В WWF оценили последствия нефтеразлива в Хабаровском крае
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи в аэропорту Минска
Евразийский межправсовет начал работу в Минске
Иранский полицейский
Полиция Ирана разогнала акцию протеста из-за ситуации в экономике
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Россия сможет перехватить "супер-пупер" ракеты США, считает эксперт
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил подачу информации о России в мировых СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49Джонсон надеется, что Британия вернется к нормальной жизни к Рождеству
13:49В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
Лента новостейМолния