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https://ria.ru/20200717/1574484156.html
Песков рассказал о сути своей работы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Авторадио" рассказал о своей работе. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:44
владимир путин
дмитрий песков
политика
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https://ria.ru/20200717/1574483805.html
https://ria.ru/20200712/1574235499.html
А суть-то прямо здесь, в песочек :)
23
чтобы обеспечить правдивую подачу информации и одновременно противодействовать лжи. - Уже смешно само по себе.
18
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, дмитрий песков, политика

Песков рассказал о сути своей работы

11:18 17.07.2020 (обновлено: 12:44 17.07.2020)
3558
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Авторадио" рассказал о своей работе.
"Общение с журналистами — в этом и заключается суть работы пресс-секретаря. Зачем нужен пресс-секретарь, который не общается с журналистами", — заявил он.
Песков высказал мнение, что представителям СМИ зачастую требуются разъяснения из-за обилия тем.
"Если журналист сам не понимает, в чем дело, чем продиктованы те или иные решения руководства страны, он не сможет квалифицированно рассказать об этом людям в своих материалах. И вот здесь работа пресс-секретаря — быть таким своеобразным буфером. Разумеется, президент не в состоянии каждый день отвечать на вопросы, хотя он достаточно открыт", — отметил он.
Песков напомнил, что президент требует от госслужащих готовности отвечать на вопросы и без излишней забюрократизированности реагировать на проблемы.
"Это требование также распространяется и на работу пресс-секретаря", — добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
11:12
Песков рассказал о работе с Путиным
По словам Пескова, люди сейчас живут "во время очень быстрой информации", поэтому главная задача — быть в курсе происходящего и чувствовать нюансы, так как у разных СМИ может быть диаметрально разный подход к подаче тех или иных данных.
"И когда ты понимаешь, что какое-то СМИ злонамеренно пытается исказить ситуацию, какое-то СМИ получило деньги и публикует заказуху, какое-то СМИ хочет дать информацию объективно, но до конца не разбирается, и здесь можно и нужно быстро-быстро выстраивать работу, чтобы обеспечить правдивую подачу информации и одновременно как-то противодействовать лжи", — пояснил он.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в силу работы не может высказывать личную точку зрения.
"Наверное, в силу нашей системы подавляющее большинство процессов в нашей стране так или иначе имеют отношение к главе государства, <...> соответственно, спрашивают про многое и иногда про очень резонансные вещи. И конечно, поскольку они резонансные, иногда очень хочется добавить нотки своих эмоций, но это будет неправильно", — считает Песков.
Президент РФ Владимир Путин
12 июля, 14:01
Песков рассказал о работе Путина во время кризисов
411322260
Обсудить 6
Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
А суть-то прямо здесь, в песочек :)
17 июля, 11:27
Александр И
11120000
чтобы обеспечить правдивую подачу информации и одновременно противодействовать лжи. - Уже смешно само по себе.
17 июля, 11:27
mdmiguel dios
671103
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