Песков рассказал о сути своей работы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Авторадио " рассказал о своей работе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "" рассказал о своей работе.

"Общение с журналистами — в этом и заключается суть работы пресс-секретаря. Зачем нужен пресс-секретарь, который не общается с журналистами", — заявил он.

Песков высказал мнение, что представителям СМИ зачастую требуются разъяснения из-за обилия тем.

"Если журналист сам не понимает, в чем дело, чем продиктованы те или иные решения руководства страны, он не сможет квалифицированно рассказать об этом людям в своих материалах. И вот здесь работа пресс-секретаря — быть таким своеобразным буфером. Разумеется, президент не в состоянии каждый день отвечать на вопросы, хотя он достаточно открыт", — отметил он.

Песков напомнил, что президент требует от госслужащих готовности отвечать на вопросы и без излишней забюрократизированности реагировать на проблемы.

"Это требование также распространяется и на работу пресс-секретаря", — добавил он.

По словам Пескова, люди сейчас живут "во время очень быстрой информации", поэтому главная задача — быть в курсе происходящего и чувствовать нюансы, так как у разных СМИ может быть диаметрально разный подход к подаче тех или иных данных.

"И когда ты понимаешь, что какое-то СМИ злонамеренно пытается исказить ситуацию, какое-то СМИ получило деньги и публикует заказуху, какое-то СМИ хочет дать информацию объективно, но до конца не разбирается, и здесь можно и нужно быстро-быстро выстраивать работу, чтобы обеспечить правдивую подачу информации и одновременно как-то противодействовать лжи", — пояснил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в силу работы не может высказывать личную точку зрения.