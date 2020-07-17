Песков рассказал о сути своей работы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Авторадио" рассказал о своей работе.
"Общение с журналистами — в этом и заключается суть работы пресс-секретаря. Зачем нужен пресс-секретарь, который не общается с журналистами", — заявил он.
Песков высказал мнение, что представителям СМИ зачастую требуются разъяснения из-за обилия тем.
"Если журналист сам не понимает, в чем дело, чем продиктованы те или иные решения руководства страны, он не сможет квалифицированно рассказать об этом людям в своих материалах. И вот здесь работа пресс-секретаря — быть таким своеобразным буфером. Разумеется, президент не в состоянии каждый день отвечать на вопросы, хотя он достаточно открыт", — отметил он.
Песков напомнил, что президент требует от госслужащих готовности отвечать на вопросы и без излишней забюрократизированности реагировать на проблемы.
"Это требование также распространяется и на работу пресс-секретаря", — добавил он.
По словам Пескова, люди сейчас живут "во время очень быстрой информации", поэтому главная задача — быть в курсе происходящего и чувствовать нюансы, так как у разных СМИ может быть диаметрально разный подход к подаче тех или иных данных.
"И когда ты понимаешь, что какое-то СМИ злонамеренно пытается исказить ситуацию, какое-то СМИ получило деньги и публикует заказуху, какое-то СМИ хочет дать информацию объективно, но до конца не разбирается, и здесь можно и нужно быстро-быстро выстраивать работу, чтобы обеспечить правдивую подачу информации и одновременно как-то противодействовать лжи", — пояснил он.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в силу работы не может высказывать личную точку зрения.
"Наверное, в силу нашей системы подавляющее большинство процессов в нашей стране так или иначе имеют отношение к главе государства, <...> соответственно, спрашивают про многое и иногда про очень резонансные вещи. И конечно, поскольку они резонансные, иногда очень хочется добавить нотки своих эмоций, но это будет неправильно", — считает Песков.
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