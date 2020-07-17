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В Забайкалье отменили особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим отменен в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:18
забайкальский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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забайкальский край, происшествия

В Забайкалье отменили особый противопожарный режим

11:17 17.07.2020 (обновлено: 11:18 17.07.2020)
52
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкПоследствия лесных пожаров
Последствия лесных пожаров
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Последствия лесных пожаров. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Особый противопожарный режим отменен в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Отменен особый противопожарный режим в Забайкалье. Подписано соответствующее постановление губернатора Забайкальского края. Согласно документу, режим прекращает свое действие с 17 июля", - говорится в сообщении.
Режим был введен в крае из-за большого количества пожаров 7 апреля. Было запрещено сжигание горючих отходов на приусадебных участках, палы прошлогодней растительности и разведение костров. В пресс-службе уточнили, что несмотря на снятие режима, требуется соблюдать меры безопасности в лесу и на природе.
По данным "Авиалесоохраны" на 0.00 мск пятницы, в Забайкальском крае действовало 13 пожаров на землях лесного фонда, огнем пройдено 2878 гектар.
Лесные пожары
08:54
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