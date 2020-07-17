В Забайкалье отменили особый противопожарный режим

"Отменен особый противопожарный режим в Забайкалье. Подписано соответствующее постановление губернатора Забайкальского края. Согласно документу, режим прекращает свое действие с 17 июля", - говорится в сообщении.

Режим был введен в крае из-за большого количества пожаров 7 апреля. Было запрещено сжигание горючих отходов на приусадебных участках, палы прошлогодней растительности и разведение костров. В пресс-службе уточнили, что несмотря на снятие режима, требуется соблюдать меры безопасности в лесу и на природе.