В Забайкалье отменили особый противопожарный режим

КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Особый противопожарный режим отменен в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Отменен особый противопожарный режим в Забайкалье. Подписано соответствующее постановление губернатора Забайкальского края. Согласно документу, режим прекращает свое действие с 17 июля", - говорится в сообщении.
Режим был введен в крае из-за большого количества пожаров 7 апреля. Было запрещено сжигание горючих отходов на приусадебных участках, палы прошлогодней растительности и разведение костров. В пресс-службе уточнили, что несмотря на снятие режима, требуется соблюдать меры безопасности в лесу и на природе.
По данным "Авиалесоохраны" на 0.00 мск пятницы, в Забайкальском крае действовало 13 пожаров на землях лесного фонда, огнем пройдено 2878 гектар.