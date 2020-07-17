https://ria.ru/20200717/1574483913.html
Евразийский межправсовет начал работу в Минске
Заседание Евразийского межправительственного совета началось в Минске в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:14
2020-07-17T11:14
евразийский экономический союз
михаил мишустин
евразийская экономическая комиссия
белоруссия
киргизия
армения
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия, белоруссия, киргизия, армения, экономика
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Заседание Евразийского межправительственного совета началось в Минске в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Это первая очная встреча премьеров после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19. В заседании участвует премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
Работа началась со встречи премьеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС
) в узком составе.
Ожидается, что главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территории стран, входящих в интеграционное объединение.
Кроме того, планируется заслушать доклады Евразийской экономической комиссии (ЕЭК
) по актуальным вопросам деятельности союза, в том числе о ходе устранения препятствий во взаимной торговле государств-членов, формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС от 2 февраля 2018 года и дальнейшем развитии системы маркировки товаров средствами идентификации.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.