Евразийский межправсовет начал работу в Минске

Ожидается, что главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территории стран, входящих в интеграционное объединение.