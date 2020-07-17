Россия сможет перехватить "супер-пупер" ракеты США, считает эксперт

В огне нищеброда нет. ВВС США не хватает денег на двух зайцев США так хотели за раз модернизировать и ядерный арсенал, и обычные вооружения. Но разве это возможно с таким бюджетом? 738 миллиардов. Всего-то в 12 раз больше, чем у России. Так она и не воюют по всему миру. Тем более, сама с собой.