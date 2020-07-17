Россия сможет перехватить "супер-пупер" ракеты США, считает эксперт

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия будет обладать возможностью перехвата гиперзвуковых ракет США, когда они будут приняты на вооружение американской армии, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, которую президент Дональд Трамп назвал "супер-пупер", превышала скорость звука в 17 раз.
10:27Сказано в эфиреЧто означают заявления в США об испытаниях "супер-пупер" ракеты?Пентагон подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение о том, обгонят ли США Россию в производстве гиперзвукового оружия.
"Когда Вооруженные силы США получат гиперзвуковое оружие, у нас в войска уже будет поступать зенитная ракетная система пятого поколения С-500, которая способна перехватывать различные цели, в том числе и гиперзвуковые. Более того, уже стоящие на вооружении российские системы С-400 и комплексы Бук-М3 и Тор-М2 также в зоне своей ответственности могут эффективно поражать гиперзвуковые цели", - сказал Коротченко.
Говоря об отрыве России от США в сфере гиперзвуковых технологий, эксперт отметил, что речь идёт о нескольких годах. Собеседник агентства напомнил, что пока американские гиперзвуковые ракеты проходят лётные испытания, на вооружении ВС РФ уже стоит несколько серийных образцов, в том числе комплекс авиационного базирования "Кинжал" и морская гиперзвуковая ракета "Циркон".
Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали такое отставание примерно в пять лет.
С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
2 июля, 17:56АкцентыВ огне нищеброда нет. ВВС США не хватает денег на двух зайцевСША так хотели за раз модернизировать и ядерный арсенал, и обычные вооружения. Но разве это возможно с таким бюджетом? 738 миллиардов. Всего-то в 12 раз больше, чем у России. Так она и не воюют по всему миру. Тем более, сама с собой.