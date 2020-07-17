https://ria.ru/20200717/1574483742.html
Путин требует от всех госслужащих полной открытости, заявил Песков
Президент России Владимир Путин требует от всех госслужащих полной открытости, готовности отвечать на вопросы и реагировать на проблемы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:11
2020-07-17T11:11
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика