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Путин требует от всех госслужащих полной открытости, заявил Песков
Президент России Владимир Путин требует от всех госслужащих полной открытости, готовности отвечать на вопросы и реагировать на проблемы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:11
дмитрий песков
владимир путин
политика
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353
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин требует от всех госслужащих полной открытости, заявил Песков

11:11 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин требует от всех госслужащих полной открытости, готовности отвечать на вопросы и реагировать на проблемы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент требует от всех государственных служащих полной открытости. Полной открытости к людям, готовности отвечать на вопросы, готовности без излишней забюрократизированности реагировать на проблемы", - сказал Песков в интервью "Авторадио".

Он добавил, что эти же требования относятся к нему как пресс-секретарю президента.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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