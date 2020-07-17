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Глава Минздрава поддержал разработку проекта ковид-центра в Якутске
Глава Минздрава РФ поддержал предложение главы Якутии разработать проект ковид-центра в столице республики, сообщила заместитель председателя правительства... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:06
республика саха (якутия)
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Глава Минздрава поддержал разработку проекта ковид-центра в Якутске

11:06 17.07.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 17 июл – РИА Новости. Глава Минздрава РФ поддержал предложение главы Якутии разработать проект ковид-центра в столице республики, сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По данным мониторинга заболеваемости, за сутки в Якутии зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса, в том числе 42 – в Якутске, выздоровели и выписались из больниц 97 человек, летальный исход – 1.
Как отметила Балабкина, лечение больных в регионе проходит на высоком уровне.
"Вчера глава Якутии встречался с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко... Определённую поддержку на разработку от Минздрава получило наше предложение о строительстве инфекционного отделения в Якутске. Условно мы предлагаем его назвать ковид-центр, потому что на инфекционную больницу сегодня ложится большая нагрузка, и сам стационар уже старый", - сказала вице-премьер.
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В свою очередь глава региона Айсен Николаев отметил в аккаунте в Instagram, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Якутии строятся два крупных объекта – республиканский кардиологический диспансер и онкологический центр с поликлиникой. За прошлый год введено в эксплуатацию 10 фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения" 13 детских поликлиник оснащены необходимым медоборудованием.
"Также обсудили проект реализации строительства республиканской инфекционной больницы в ближайшие годы… Я благодарен Михаилу Альбертовичу за постоянно оказываемую поддержку здравоохранению республики и за огромную помощь в борьбе с коронавирусом", - добавил Николаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Республика Саха (Якутия)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутскОбщество
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