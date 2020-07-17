Глава Минздрава поддержал разработку проекта ковид-центра в Якутске

Как отметила Балабкина, лечение больных в регионе проходит на высоком уровне.

В Якутии на пожертвования приобрели три аппарата ИВЛ для больных COVID-19

В Якутии на пожертвования приобрели три аппарата ИВЛ для больных COVID-19

"Также обсудили проект реализации строительства республиканской инфекционной больницы в ближайшие годы… Я благодарен Михаилу Альбертовичу за постоянно оказываемую поддержку здравоохранению республики и за огромную помощь в борьбе с коронавирусом", - добавил Николаев.