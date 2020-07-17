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В центре Киева из-за митинга усилили меры безопасности
Украинские правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева из-за митинга против восстановления обучения на русском языке в школах Украины, сообщила в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:05
дмитрий разумков
петр порошенко
верховная рада украины
киев
украина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий разумков, петр порошенко, верховная рада украины, киев, украина

В центре Киева из-за митинга усилили меры безопасности

11:03 17.07.2020 (обновлено: 11:05 17.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Украинские правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева из-за митинга против восстановления обучения на русском языке в школах Украины, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции страны.
Митинг против принятия законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на Украине на госязыке вновь проходит в пятницу возле здания Верховной рады в Киеве.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полицейские проводят с участниками митинга разъяснительную работу, чтобы не допустить нарушений публичной безопасности и порядка.
Правоохранители также обратились к организаторам и участникам митинга с просьбой соблюдать нормы законодательства и не нарушать общественный порядок.
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Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит этот документ.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.
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