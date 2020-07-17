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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 380 пациентов с COVID-19
Более 900 пациентов, в том числе 381 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:01
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 380 пациентов с COVID-19

11:01 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 900 пациентов, в том числе 381 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 17.07.20. Всего на лечении: 940. Из них с диагнозами: Внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 910; в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 381; в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 7; В ОРИТ: 142; На ИВЛ: 52", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 97 человека, поступили 84.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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