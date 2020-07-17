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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574482896.html
В Австралии выявили 438 новых случаев COVID-19
Общее число случаев заражения коронавирусом в Австралии выросло за четыре дня более, чем на тысячу, заявил исполняющий обязанности главного санитарного врача... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
виктория (австралия)
австралия
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, скотт моррисон, виктория (австралия), австралия

В Австралии выявили 438 новых случаев COVID-19

10:59 17.07.2020
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
Машины скорой помощи в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Австралии выросло за четыре дня более, чем на тысячу, заявил исполняющий обязанности главного санитарного врача страны Пол Келли.

"Сейчас более 11 тысяч случаев в Австралии, 438 новых подтвержденных случаев - за последние 24 часа", - заявил Келли на брифинге, трансляцию которого вел местный телеканал Seven News. По его словам, большинство новых случаев медики зарегистрировали в штате Виктория.

За предыдущие сутки, по данным минздрава на 16 июля, в стране было выявлено 330 новых случаев заражения. За два дня до этого, по состоянию на 15 июля, суточный прирост составил 244. По данным на 14 июля, медики зафиксировали в Австралии 270 новых случаев заражения за сутки. Всего в стране скончались более 100 человек с COVID, более 8 тысяч выздоровели.
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Накануне австралийский штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 317 случаев заражения коронавирусом. Еще два человека скончались от коронавируса. Австралийский штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина. Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает серьезное беспокойство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонВиктория (Австралия)Австралия
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