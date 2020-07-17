В Австралии выявили 438 новых случаев COVID-19

"Сейчас более 11 тысяч случаев в Австралии, 438 новых подтвержденных случаев - за последние 24 часа", - заявил Келли на брифинге, трансляцию которого вел местный телеканал Seven News . По его словам, большинство новых случаев медики зарегистрировали в штате Виктория.

За предыдущие сутки, по данным минздрава на 16 июля, в стране было выявлено 330 новых случаев заражения. За два дня до этого, по состоянию на 15 июля, суточный прирост составил 244. По данным на 14 июля, медики зафиксировали в Австралии 270 новых случаев заражения за сутки. Всего в стране скончались более 100 человек с COVID, более 8 тысяч выздоровели.