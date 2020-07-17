В Москве отметили снижение темпов прироста новых случаев коронавируса

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уже более двух месяцев в Уже более двух месяцев в Москве сохраняется отрицательный среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания COVID-19 , сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 575 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад. Уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный", - сообщили в штабе.

Отмечается, что 53% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2% – от 46 до 65 лет, 8,5% - от 66 до 79 лет, еще 3,3% – старше 80 лет.

"Также 11% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.