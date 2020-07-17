https://ria.ru/20200717/1574482786.html
В Москве отметили снижение темпов прироста новых случаев коронавируса
Уже более двух месяцев в Москве сохраняется отрицательный среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:57
2020-07-17T10:57
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здоровье - общество
москва
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Уже более двух месяцев в Москве
сохраняется отрицательный среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания COVID-19
, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 575 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых заболевших на 10% меньше, чем неделю назад. Уже более двух месяцев среднесуточный темп прироста новых заболевших отрицательный", - сообщили в штабе.
Отмечается, что 53% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2% – от 46 до 65 лет, 8,5% - от 66 до 79 лет, еще 3,3% – старше 80 лет.
"Также 11% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.