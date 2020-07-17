https://ria.ru/20200717/1574482618.html
Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова, отметив, что его творчество обогатило отечественную РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:54
2020-07-17T10:54
культура
алексей рыбников
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:149:3026:1851_1400x0_80_0_0_f1b3fa9cff5a2bb0564091790bdda1e1.jpg
https://ria.ru/20200712/1574230520.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:149:3026:1851_1400x0_80_0_0_f1b3fa9cff5a2bb0564091790bdda1e1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_62b8011d3cad55da3566d8b13eab6e2f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_309:0:2357:2048_1400x0_80_0_0_03497544d48642cd9befcdc9f10fad57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей рыбников, владимир путин
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова
, отметив, что его творчество обогатило отечественную эстраду, театр и кинематограф, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Алексей Рыбников в пятницу отмечает 75-летие.
"Многие годы вы сохраняете верность своему призванию, успешно осуществляете яркие, неординарные, интересные проекты. Ваше творчество, замечательные, всегда узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединились лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новаторские идеи, стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф", - говорится в телеграмме.