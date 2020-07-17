Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем

"Многие годы вы сохраняете верность своему призванию, успешно осуществляете яркие, неординарные, интересные проекты. Ваше творчество, замечательные, всегда узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединились лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новаторские идеи, стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф", - говорится в телеграмме.