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Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова, отметив, что его творчество обогатило отечественную РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:54
культура
алексей рыбников
владимир путин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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алексей рыбников, владимир путин

Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем

10:54 17.07.2020
394
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова, отметив, что его творчество обогатило отечественную эстраду, театр и кинематограф, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Алексей Рыбников в пятницу отмечает 75-летие.
"Многие годы вы сохраняете верность своему призванию, успешно осуществляете яркие, неординарные, интересные проекты. Ваше творчество, замечательные, всегда узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединились лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новаторские идеи, стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин
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КультураАлексей РыбниковВладимир Путин
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