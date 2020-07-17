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Война в Сирии
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Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Системы противовоздушной обороны Сирии накануне вечером отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:15
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хама (город), сирия, в мире

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама

10:52 17.07.2020 (обновлено: 12:15 17.07.2020)
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© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии
Средства противовоздушной обороны Сирии
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии
БЕЙРУТ, 17 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии накануне вечером отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама, сообщает государственное агентство САНА.

"Звуки, которые были слышны вечером, — это результат работы ПВО в городе Саламия при отражении атаки беспилотников", — пишет агентство.

Сейчас выясняется, откуда были отправлены беспилотники и кому они принадлежат.
На прошлой неделе боевики из Идлиба попытались атаковать двумя беспилотниками авиабазу Хмеймим. В пяти километрах от базы летательные аппараты были уничтожены российскими средствами ПВО. При этом никто не пострадал, не было и материального ущерба.
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Война в СирииХама (город)СирияВ мире
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