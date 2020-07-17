Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама

"Звуки, которые были слышны вечером, — это результат работы ПВО в городе Саламия при отражении атаки беспилотников", — пишет агентство.

На прошлой неделе боевики из Идлиба попытались атаковать двумя беспилотниками авиабазу Хмеймим. В пяти километрах от базы летательные аппараты были уничтожены российскими средствами ПВО. При этом никто не пострадал, не было и материального ущерба.