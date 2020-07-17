https://ria.ru/20200717/1574482563.html
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Системы противовоздушной обороны Сирии накануне вечером отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:52
2020-07-17T12:15
война в сирии
хама (город)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:74:3510:2048_1400x0_80_0_0_43d003c4e472c24cb5fe7ee43ce94786.jpg
2
хама (город)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:74:3510:2048_1400x0_80_0_0_43d003c4e472c24cb5fe7ee43ce94786.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_972ca059f796cc5afdaa0e539c54f63d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154976/75/1549767542_242:0:2290:2048_1400x0_80_0_0_5aa95c35f9bf2cdd144334ca82635c36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хама (город), сирия, в мире