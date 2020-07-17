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ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка из-за его добровольной ликвидации, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:51
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