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ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка из-за его добровольной ликвидации, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:51
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ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

10:51 17.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка из-за его добровольной ликвидации, сообщается на сайте регулятора.
"Основанием для аннулирования лицензии у АКБ "Проминвестбанк" (ПАО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении.
Добавляется, что согласно представленным в ЦБ отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 236-е место в банковской системе РФ.
Здание Центрального банка РФ
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ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Кузнецкий мост"
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