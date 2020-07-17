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ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Кузнецкий мост"
ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Кузнецкий мост" из-за его добровольной ликвидации, сообщается на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:50
центральный банк рф (цб рф)
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РИА Новости
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центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Кузнецкий мост"

10:50 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Кузнецкий мост" из-за его добровольной ликвидации, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 17 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк "Кузнецкий мост" акционерное общество банк "Кузнецкий мост", - говорится в сообщении.
Добавляется, что основанием для аннулирования лицензии "Кузнецкого моста" послужило соответствующее ходатайство банка, направленное в ЦБ в связи с решением акционеров о добровольной ликвидации кредитной организации. Согласно представленным в ЦБ отчетным данным, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
"Кузнецкий мост" является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 362-е место в банковской системе РФ.
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