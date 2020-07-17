ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Кузнецкий мост"

"Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 17 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк "Кузнецкий мост" акционерное общество банк "Кузнецкий мост", - говорится в сообщении.

Добавляется, что основанием для аннулирования лицензии "Кузнецкого моста" послужило соответствующее ходатайство банка, направленное в ЦБ в связи с решением акционеров о добровольной ликвидации кредитной организации. Согласно представленным в ЦБ отчетным данным, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.