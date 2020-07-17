Башар Асад. 20 лет реформ вопреки международному давлению 

БЕЙРУТ, 17 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Президент Сирии Башар Асад за 20 лет руководства Сирией сохранил высокую популярность среди своего народа, продолжает сопротивляться давлению Запада и, победив террор в кровопролитной войне, не имеет конкурентов на предстоящих президентских выборах, которые должны состояться в 2021 году, но все же может сделать неожиданный ход, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Асад возглавил Сирийскую арабскую республику 17 июля 2000 года, сменив на этом посту своего отца Хафеза Асада , который был президентом страны с 1971 года.

"Время управления господина Башара Асада делится на два периода. На первом этапе его успехи очевидны в развитии экономики, поддержки уровня среднего класса и в целом жизнеобеспечения сирийского народа. Это важные достижения. Второй этап начался после кризиса, тут важна его роль в победе над терроризмом и минимизации страданий сирийского народа от последствий войны, которые стали жертвой террора", - рассказал РИА Новости член политического отдела социал-националистической партии Сирии (вторая по популярности партия в САР после Баас) Слейман Аль-Халиль.

По мнению сирийского политика, чья партия некоторое время считалась оппозиционной в стране, позиция президента Асада сыграла важную роль в сохранении территориальной целостности страны при противостоянии значительных международных сил во главе с США в Заевфратье и Турции на севере, сирийские лидер при поддержке России и Ирана смог сохранить государство.

"Во-первых, человек, которого мы знаем, - это Башар Асад, и мы знаем, что он сделал, и его историю, все это положительно влияет на его шансы. Во-вторых, отсутствие реального конкурента. Мы не видим личности сегодня, способной собрать вокруг себя больше народных голосов. Поэтому его действия и отсутствие достойных соперников - два основных фактора для победы", - добавил Аль-Халиль, отвечая на вопрос о шансах Асада победить на выборах.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Профессор истории в Ливанском государственном университете Рони Халиль в беседе с РИА Новости не исключил неожиданного "стратегического решения" со стороны Асада на выборах в следующем году.

"Возможно, на предстоящих выборах президент Асад примет стратегическое решение и откажется от участия в выборах и поддержит определенную фигуру. Мы же говорим о сирийской политической структуре, а не о ее смене, о новой фигуре, которая продолжит ту же политику. Но это возможно, чтобы потушить оппозицию и удовлетворить внешние и внутренние требования. Своего рода компромисс. Не стоит исключать такого стратегического хода, после которого Башар Асад отойдет в тень на какое-то время", - сказал Халиль.

По мнению историка, у Асада очень много сторонников среди сирийцев. В том числе его поддерживают христиане, ради комфортного существования которых в Сирии он сделал очень многое. "Мы никогда не наблюдали религиозных или конфессиональных притеснений со стороны властей в САР. Запад и даже Израиль поняли, что правильно иметь дело с нынешними сирийскими властями, чем с такими террористами, как ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ред.), которые могли бы прийти к власти", - добавил он.

ВЛИЯНИЕ СТОРОН

Профессор напомнил, что президент Сирии был и остается другом России и ряда других государств, но до начала войны у него были хорошие отношения и со странами Запада, в том числе и США.

"Возможно, в странах региона, когда дело заходит о президенте или других ключевых фигурах, это связано с негласным одобрением извне. Это зависит от экономических, политических и прочих факторов. Президенту Сирии, к примеру, нужна поддержка для восстановления страны, у его страны нет сил самостоятельно восстановиться. Нужны связи с Россией или Западом или третьей стороной", - добавил Халиль.