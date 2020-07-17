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Потсдамская конференция: передел Европы
Это была третья и последняя встреча лидеров "большой тройки" – трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
2020-07-17T10:48
потсдамская конференция
вторая мировая война (1939-1945)
видео
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353
60
Потсдамская конференция: передел Европы
Это была третья и последняя встреча лидеров «большой тройки» – трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Под разрушенным Берлином, во дворце Цецилиенхоф, встретились главы США, Великобритании и СССР. Вместо Рузвельта – Гарри Трумэн, Уинстона Черчилля сменил Клемент Эттли и со стороны Советского Союза – Иосиф Сталин. Лидеры должны были окончательно расставить точки в вопросах передела Европы, будущего побежденной Германии и репарации. Потсдамская конференция подвела черту под шестилетним периодом Второй мировой войны.
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РИА Новости
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видео, потсдамская конференция, вторая мировая война (1939-1945), видео
Потсдамская конференция: передел Европы
Это была третья и последняя встреча лидеров "большой тройки" – трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
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Потсдамская конференция: передел Европы

10:48 17.07.2020
94
Это была третья и последняя встреча лидеров "большой тройки" – трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
Под разрушенным Берлином, во дворце Цецилиенхоф, встретились главы США, Великобритании и СССР. Вместо Рузвельта – Гарри Трумэн, Уинстона Черчилля сменил Клемент Эттли и со стороны Советского Союза – Иосиф Сталин. Лидеры должны были окончательно расставить точки в вопросах передела Европы, будущего побежденной Германии и репарации. Потсдамская конференция подвела черту под шестилетним периодом Второй мировой войны.
200000
Потсдамская конференцияВторая мировая война (1939-1945)Видео
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