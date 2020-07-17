Под разрушенным Берлином, во дворце Цецилиенхоф, встретились главы США, Великобритании и СССР. Вместо Рузвельта – Гарри Трумэн, Уинстона Черчилля сменил Клемент Эттли и со стороны Советского Союза – Иосиф Сталин. Лидеры должны были окончательно расставить точки в вопросах передела Европы, будущего побежденной Германии и репарации. Потсдамская конференция подвела черту под шестилетним периодом Второй мировой войны.
https://ria.ru/20200717/1574482237.html
Потсдамская конференция: передел Европы
Это была третья и последняя встреча лидеров "большой тройки" – трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
2020-07-17T10:48
2020-07-17T10:48
потсдамская конференция
вторая мировая война (1939-1945)
видео
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Потсдамская конференция: передел Европы
Это была третья и последняя встреча лидеров «большой тройки» – трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Под разрушенным Берлином, во дворце Цецилиенхоф, встретились главы США, Великобритании и СССР. Вместо Рузвельта – Гарри Трумэн, Уинстона Черчилля сменил Клемент Эттли и со стороны Советского Союза – Иосиф Сталин. Лидеры должны были окончательно расставить точки в вопросах передела Европы, будущего побежденной Германии и репарации. Потсдамская конференция подвела черту под шестилетним периодом Второй мировой войны.
2020-07-17T10:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, потсдамская конференция, вторая мировая война (1939-1945), видео
Потсдамская конференция: передел Европы
Это была третья и последняя встреча лидеров "большой тройки" – трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
2020-07-17T10:48
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PT2M50S
Потсдамская конференция: передел Европы
Это была третья и последняя встреча лидеров "большой тройки" – трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.