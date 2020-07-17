Потсдамская конференция: передел Европы

Под разрушенным Берлином, во дворце Цецилиенхоф, встретились главы США, Великобритании и СССР. Вместо Рузвельта – Гарри Трумэн, Уинстона Черчилля сменил Клемент Эттли и со стороны Советского Союза – Иосиф Сталин. Лидеры должны были окончательно расставить точки в вопросах передела Европы, будущего побежденной Германии и репарации. Потсдамская конференция подвела черту под шестилетним периодом Второй мировой войны.