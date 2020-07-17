В Пусане выявили более 20 случаев COVID-19 на российских судах

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Генконсульство России в юнжокорейском Пусане сообщило о более 20 выявленных случаях коронавируса у российских моряков на нескольких судах.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на местные карантинные службы сообщило, что коронавирус обнаружили у трёх членов экипажа российского судна в южнокорейском Пусане, остальные проходят проверку.
"По имеющейся у генконсульства информации, на нескольких находящихся в Пусане российских судах за последние дни вновь были отмечены случаи заражения членов экипажей коронавирусом. Инфицированные, в частности, были выявлены на следующих судах: "Регул" - 17 человек, "Кайрос" - 1 человек, "Мыс Ловцова" - 1 человек (часть экипажа еще ожидает результатов тестирования), "Кронштадский" - 3 человека", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что все заболевшие госпитализированы в специализированный медицинский центр Пусана; у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное. В генконсульстве добавили, что, по свидетельству капитанов судов, все члены экипажей проходили тестирование на коронавирус до их отбытия из российских портов.
Генконсульство также отметило, что поддерживает постоянный контакт со всеми заинтересованными сторонами, включая капитанов судов и местные компетентные службы.
"Пользуемся случаем, чтобы еще раз напомнить российским гражданам о необходимости соблюдения известных мер профилактики коронавирусной инфекции (использование масок, мытье и дезинфекция рук, осмотрительное посещение мест массового скопления людей и т.д.). Также убедительно просим с особой тщательностью соблюдать упомянутые меры предосторожности тех, кто по служебным или личным обстоятельствам контактирует с портовыми службами и экипажами судов, поскольку источник распространения вируса среди моряков достоверно не выявлен", - подчеркнули в дипмиссии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.