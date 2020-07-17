В Пусане выявили более 20 случаев COVID-19 на российских судах

"Пользуемся случаем, чтобы еще раз напомнить российским гражданам о необходимости соблюдения известных мер профилактики коронавирусной инфекции (использование масок, мытье и дезинфекция рук, осмотрительное посещение мест массового скопления людей и т.д.). Также убедительно просим с особой тщательностью соблюдать упомянутые меры предосторожности тех, кто по служебным или личным обстоятельствам контактирует с портовыми службами и экипажами судов, поскольку источник распространения вируса среди моряков достоверно не выявлен", - подчеркнули в дипмиссии.