Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574482179.html
В Пусане выявили более 20 случаев COVID-19 на российских судах
Генконсульство России в юнжокорейском Пусане сообщило о более 20 выявленных случаях коронавируса у российских моряков на нескольких судах. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пусан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_0:124:3215:1932_1400x0_80_0_0_3ca7eb94e691d460d92021fce172ff17.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574466413.html
1
пусан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_0:124:3215:1932_1400x0_80_0_0_3ca7eb94e691d460d92021fce172ff17.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_f3fb2a1d14d435a5d70eaa9d7c12bd7c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_582:0:2630:2048_1400x0_80_0_0_64b00d4eae08d1b25f2e158abe8b0641.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пусан, в мире

В Пусане выявили более 20 случаев COVID-19 на российских судах

10:47 17.07.2020
150
© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт Пусан в Южной Корее. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Генконсульство России в юнжокорейском Пусане сообщило о более 20 выявленных случаях коронавируса у российских моряков на нескольких судах.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на местные карантинные службы сообщило, что коронавирус обнаружили у трёх членов экипажа российского судна в южнокорейском Пусане, остальные проходят проверку.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Вчера, 20:44
Стал известен признак, который выдает тяжелую форму COVID-19

"По имеющейся у генконсульства информации, на нескольких находящихся в Пусане российских судах за последние дни вновь были отмечены случаи заражения членов экипажей коронавирусом. Инфицированные, в частности, были выявлены на следующих судах: "Регул" - 17 человек, "Кайрос" - 1 человек, "Мыс Ловцова" - 1 человек (часть экипажа еще ожидает результатов тестирования), "Кронштадский" - 3 человека", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что все заболевшие госпитализированы в специализированный медицинский центр Пусана; у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное. В генконсульстве добавили, что, по свидетельству капитанов судов, все члены экипажей проходили тестирование на коронавирус до их отбытия из российских портов.
Генконсульство также отметило, что поддерживает постоянный контакт со всеми заинтересованными сторонами, включая капитанов судов и местные компетентные службы.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Пользуемся случаем, чтобы еще раз напомнить российским гражданам о необходимости соблюдения известных мер профилактики коронавирусной инфекции (использование масок, мытье и дезинфекция рук, осмотрительное посещение мест массового скопления людей и т.д.). Также убедительно просим с особой тщательностью соблюдать упомянутые меры предосторожности тех, кто по служебным или личным обстоятельствам контактирует с портовыми службами и экипажами судов, поскольку источник распространения вируса среди моряков достоверно не выявлен", - подчеркнули в дипмиссии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
0130000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПусанВ мире
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Кузнецкий мост"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу потребовал принять меры по сохранению здоровья военных на проверке
Средства противовоздушной обороны Сирии
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Здание Центрального банка РФ
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Правительство Израиля решило закрыть спортзалы
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Бельгия входит во вторую волну COVID-19, считает вирусолог
Обломки тактического БПЛА
Ереван выдает сбитый в 2014 году БПЛА за азербайджанский, заявили в Баку
Машины скорой помощи в Австралии
В Австралии выявили 438 новых случаев COVID-19
Военнослужащие во время внезапной проверки боеготовности войск
При внезапной проверке войск ЮВО и ЗВО привлекли свыше 149 тысяч человек
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса
Судно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
Более ста литров топлива могло попасть в Байкал с накренившегося судна
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
Больничная палата
В России за сутки 7681 человек выздоровели от COVID-19
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
В Армении оценили ситуацию на границе с Азербайджаном
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки умерли 186 пациентов с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
Лента новостейМолния