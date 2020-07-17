Россия и Евросоюз провели переговоры по климату

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев провёл в формате видеоконференции переговоры с представителями Европейского союза, где российская сторона отметила недопустимость использования климатической повестки в недобросовестных политических акциях, сообщается на сайте Кремля.

Подчеркивается, что со стороны РФ участие принимали директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец , сотрудники постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе. Главной темой переговоров стали перспективы российско-европейского сотрудничества в борьбе с изменением климата.

"Российская сторона вновь обратила внимание на недопустимость использования климатической повестки в недобросовестных политических акциях и экономическом протекционизме. Климатические вопросы не должны быть предметом санкционного режима и использоваться в качестве предлога для односторонних ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Кобринец отверг привязку недискриминационного доступа к международному климатическому финансированию к выполнению минских соглашений. Кроме того, РФ выступает за продолжение природоохранного сотрудничества, которое было свёрнуто по инициативе Брюсселя

"Руслан Эдельгериев отметил важность честного и открытого диалога между Российской Федерацией и Европейским союзом. Будучи историческими партнёрами, обе стороны выступают за последовательные усилия в борьбе с изменением климата как на государственном уровне, так и между представителями бизнеса и гражданского общества", - добавляется в сообщении.