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Россия и Евросоюз провели переговоры по климату
Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев провёл в формате видеоконференции переговоры с представителями Европейского союза, где российская... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:47
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353
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россия, николай кобринец, брюссель, в мире

Россия и Евросоюз провели переговоры по климату

10:47 17.07.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев провёл в формате видеоконференции переговоры с представителями Европейского союза, где российская сторона отметила недопустимость использования климатической повестки в недобросовестных политических акциях, сообщается на сайте Кремля.
Подчеркивается, что со стороны РФ участие принимали директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец, сотрудники постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе. Главной темой переговоров стали перспективы российско-европейского сотрудничества в борьбе с изменением климата.
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"Российская сторона вновь обратила внимание на недопустимость использования климатической повестки в недобросовестных политических акциях и экономическом протекционизме. Климатические вопросы не должны быть предметом санкционного режима и использоваться в качестве предлога для односторонних ограничительных мер", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Кобринец отверг привязку недискриминационного доступа к международному климатическому финансированию к выполнению минских соглашений. Кроме того, РФ выступает за продолжение природоохранного сотрудничества, которое было свёрнуто по инициативе Брюсселя.
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"Руслан Эдельгериев отметил важность честного и открытого диалога между Российской Федерацией и Европейским союзом. Будучи историческими партнёрами, обе стороны выступают за последовательные усилия в борьбе с изменением климата как на государственном уровне, так и между представителями бизнеса и гражданского общества", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что обсуждались также подготовка нормативно-правовой базы для реализации положений Парижского соглашения по климату, затрагивались вопросы экологически чистого восстановления после пандемии коронавирусной инфекции.
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РоссияНиколай КобринецБрюссельВ мире
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