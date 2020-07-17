Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574481795.html
Правительство Израиля решило закрыть спортзалы
Правительство Израиля утвердило поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля, будут закрыты спортзалы и танцевальные... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663474_0:157:3072:1885_1400x0_80_0_0_108d593b6b0fb60de8b42874ef5fda7c.jpg
https://ria.ru/20200717/1574472599.html
https://ria.ru/20200716/1574466856.html
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663474_0:157:3072:1885_1400x0_80_0_0_108d593b6b0fb60de8b42874ef5fda7c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663474_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4f5eec8ee2f2a9e73f80ca7c9a63c6ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663474_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_afaacadfccaf825f551080740c74325f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, израиль

Правительство Израиля решило закрыть спортзалы

10:40 17.07.2020
531
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в фотобанк
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля, будут закрыты спортзалы и танцевальные студии, рестораны работают только на вынос, сообщила пресс-служба главы правительства.
"В последние дни мы были особенно обеспокоены экономическими проблемами, приняли долгосрочную программу для предпринимателей и самозанятых, чтобы придать им уверенности, а также работали над стимулированием экономики и потребления в ближайшей перспективе. Но, прежде всего, прошу до следующего четверга каждого министра представить программу его министерства по безопасному открытию экономики. За эту неделю прошу вас подготовиться, потому что наша цель - сгладить кривую, взять под контроль и выйти из этой фазы, этой волны безопасно", - сказал премьер Биньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства.
В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения правительство утвердило поправки к правилам о режиме ЧС по ограничению деятельности, которые вступят в силу с 17 июля, в 17:00, закроются спортивные залы и танцевальные студии, за исключением тренировок профессиональных спортсменов.
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
01:30Распространение нового коронавируса
В Израиле число болеющих COVID-19 превысило 25 тысяч человек
Кроме того, запрещено посещение ресторанов и кафе, разрешается только брать еду на вынос или заказывать доставку на дом. В гостиничных ресторанах и столовых количество присутствующих ограничено до 35% от максимально допустимой вместимости.
Также правительство внесло поправки к правилам о режиме ЧС по ограничению деятельности в выходные дни (с 17:00 пятницы до 05:00 воскресенья): будут закрыты магазины, торговые центры, рынки, парикмахерские, салоны красоты, библиотеки, зоопарки, живые уголки, музеи, выставочные залы, бассейны, туристические аттракционы и канатная дорога.
Кроме того, начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах, 17 и 18 июля пляжи будут открыты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Вчера, 20:57Распространение нового коронавируса
ООН отказалась комментировать обвинения в адрес России о "краже" вакцины
8190312
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Израиль
Рекомендуем
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Бельгия входит во вторую волну COVID-19, считает вирусолог
Судно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
Более ста литров топлива могло попасть в Байкал с накренившегося судна
Порт Пусан в Южной Корее
В Пусане выявили более 20 случаев COVID-19 на российских судах
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
В Армении оценили ситуацию на границе с Азербайджаном
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу потребовал принять меры по сохранению здоровья военных на проверке
Военнослужащие во время внезапной проверки боеготовности войск
При внезапной проверке войск ЮВО и ЗВО привлекли свыше 149 тысяч человек
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки умерли 186 пациентов с COVID-19
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса
Здание Центрального банка РФ
ЦБ аннулировал лицензию московского банка "Кузнецкий мост"
Здание Центрального банка РФ
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
Москва
В Москве отметили снижение темпов прироста новых случаев коронавируса
Митинг в Киеве против отмены обязательного обучения в школах на украинском языке
В Киеве проходит митинг против восстановления обучения на русском языке
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве выявили 575 новых случаев COVID-19
Больничная палата
В России за сутки 7681 человек выздоровели от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
Лента новостейМолния