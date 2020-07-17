Правительство Израиля решило закрыть спортзалы

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Правительство Израиля утвердило поправки к ограничительным мерам по коронавирусу, в частности, начиная с вечера 17 июля, будут закрыты спортзалы и танцевальные студии, рестораны работают только на вынос, сообщила пресс-служба главы правительства.
"В последние дни мы были особенно обеспокоены экономическими проблемами, приняли долгосрочную программу для предпринимателей и самозанятых, чтобы придать им уверенности, а также работали над стимулированием экономики и потребления в ближайшей перспективе. Но, прежде всего, прошу до следующего четверга каждого министра представить программу его министерства по безопасному открытию экономики. За эту неделю прошу вас подготовиться, потому что наша цель - сгладить кривую, взять под контроль и выйти из этой фазы, этой волны безопасно", - сказал премьер Биньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства.
В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения правительство утвердило поправки к правилам о режиме ЧС по ограничению деятельности, которые вступят в силу с 17 июля, в 17:00, закроются спортивные залы и танцевальные студии, за исключением тренировок профессиональных спортсменов.
Кроме того, запрещено посещение ресторанов и кафе, разрешается только брать еду на вынос или заказывать доставку на дом. В гостиничных ресторанах и столовых количество присутствующих ограничено до 35% от максимально допустимой вместимости.
Также правительство внесло поправки к правилам о режиме ЧС по ограничению деятельности в выходные дни (с 17:00 пятницы до 05:00 воскресенья): будут закрыты магазины, торговые центры, рынки, парикмахерские, салоны красоты, библиотеки, зоопарки, живые уголки, музеи, выставочные залы, бассейны, туристические аттракционы и канатная дорога.
Кроме того, начиная с пятницы, 24 июля, будет запрещено пребывание на пляжах, 17 и 18 июля пляжи будут открыты.
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