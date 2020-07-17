Правительство Израиля решило закрыть спортзалы

"В последние дни мы были особенно обеспокоены экономическими проблемами, приняли долгосрочную программу для предпринимателей и самозанятых, чтобы придать им уверенности, а также работали над стимулированием экономики и потребления в ближайшей перспективе. Но, прежде всего, прошу до следующего четверга каждого министра представить программу его министерства по безопасному открытию экономики. За эту неделю прошу вас подготовиться, потому что наша цель - сгладить кривую, взять под контроль и выйти из этой фазы, этой волны безопасно", - сказал премьер Биньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства.