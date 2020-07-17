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Более ста литров топлива могло попасть в Байкал с накренившегося судна
Предположительно, более ста литров топлива могло попасть в озеро Байкал с накренившегося из-за шторма судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Байкальской... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:47
байкал
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байкал, происшествия

Более ста литров топлива могло попасть в Байкал с накренившегося судна

10:40 17.07.2020 (обновлено: 10:47 17.07.2020)
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© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратураСудно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
Судно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
© Фото : Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
Судно, накренившееся я из-за шторма у причала в поселке Хужир
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Предположительно, более ста литров топлива могло попасть в озеро Байкал с накренившегося из-за шторма судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Ранее надзорное ведомство информировало о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося во время шторма судна. Инцидент произошел у причала в поселке Хужир.
"Предположительно, объем топлива, попавшего в озеро, может составлять более ста литров. Собственник утверждает, что это всего несколько десятков литров, но по пятну можно судить, что больше", - сказал собеседник агентства.
Уже взяты пробы воды, устанавливается степень ущерба. После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности. Также проверяется, насколько причал соответствует нормам безопасности.
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