Более ста литров топлива могло попасть в Байкал с накренившегося судна

КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Предположительно, более ста литров топлива могло попасть в озеро Байкал с накренившегося из-за шторма судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Ранее надзорное ведомство информировало о начале проверки из-за разлива нефтепродуктов с накренившегося во время шторма судна. Инцидент произошел у причала в поселке Хужир.
"Предположительно, объем топлива, попавшего в озеро, может составлять более ста литров. Собственник утверждает, что это всего несколько десятков литров, но по пятну можно судить, что больше", - сказал собеседник агентства.
Уже взяты пробы воды, устанавливается степень ущерба. После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности. Также проверяется, насколько причал соответствует нормам безопасности.
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