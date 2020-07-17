Бельгия входит во вторую волну COVID-19, считает вирусолог

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе. Архивное фото

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

© AP Photo / Francisco Seco Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Бельгии , где за семь дней зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 32% (около 200 новых случаев за минувшие сутки), можно говорить о начале второй волны эпидемии, считает бельгийский вирусолог, член экспертной группы по разработке мер поэтапного выхода из изоляции Марк Ван Ранст, которого цитирует Sudinfo.be

"С такими цифрами можно говорить, что мы в начале второй волны", - уверен эксперт.

По его словам, число заболевших растет во всех возрастных категориях и во всех регионах Бельгии. Пока сохраняется стабильная ситуация с числом госпитализированных, однако и эта тенденция долго не продержится.

При этом Ван Ранст пока не видит необходимости в повторном введении всеобщей изоляции. "Пока такой необходимости нет, новая изоляция приведет к серьезным экономическим проблемам, но нам придется быть изобретательными", - уверен вирусолог.

Он также подчеркнул, что гражданам необходимо со всей строгостью и ответственностью продолжать соблюдение санитарных правил: носить маски, выдерживать социальную дистанцию и максимально ограничивать круг общения (не более 15-ти контактов в неделю).

В Бельгии от коронавируса с середины марта скончались порядка 9,8 тысячи человек, были заражены более 63 тысяч.

Европе условной "зоной безопасности" считается территория, где уровень заражения коронавирусом стабилен или снижается и где эпидемиологическая ситуация сопоставима или лучше, чем в среднем по Европе (от 16 до 20 новых случаев заражения на каждые сто тысяч населения по состоянию за минувшие две недели). В Бельгии этот показатель на сегодня составляет 12, сообщает Sudinfo.be.