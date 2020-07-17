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Распространение нового коронавируса
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Бельгия входит во вторую волну COVID-19, считает вирусолог
В Бельгии, где за семь дней зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 32% (около 200 новых случаев за минувшие сутки), можно говорить о начале второй... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, бельгия, европа

Бельгия входит во вторую волну COVID-19, считает вирусолог

10:37 17.07.2020
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© AP Photo / Francisco SecoПациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Бельгии, где за семь дней зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 32% (около 200 новых случаев за минувшие сутки), можно говорить о начале второй волны эпидемии, считает бельгийский вирусолог, член экспертной группы по разработке мер поэтапного выхода из изоляции Марк Ван Ранст, которого цитирует Sudinfo.be.
"С такими цифрами можно говорить, что мы в начале второй волны", - уверен эксперт.
По его словам, число заболевших растет во всех возрастных категориях и во всех регионах Бельгии. Пока сохраняется стабильная ситуация с числом госпитализированных, однако и эта тенденция долго не продержится.
При этом Ван Ранст пока не видит необходимости в повторном введении всеобщей изоляции. "Пока такой необходимости нет, новая изоляция приведет к серьезным экономическим проблемам, но нам придется быть изобретательными", - уверен вирусолог.
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
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Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый
Он также подчеркнул, что гражданам необходимо со всей строгостью и ответственностью продолжать соблюдение санитарных правил: носить маски, выдерживать социальную дистанцию и максимально ограничивать круг общения (не более 15-ти контактов в неделю).
В Бельгии от коронавируса с середины марта скончались порядка 9,8 тысячи человек, были заражены более 63 тысяч.
Медицинский работник в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
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"Русские хакеры" хотят украсть вакцину – "британские ученые" доказалиХакеры, имеющие отношение к России, хотели украсть данные Британии, США и Канады о разработке вакцины против COVID-19, заявил Центр кибербезопасности Великобритании. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения британской стороны.
В Европе условной "зоной безопасности" считается территория, где уровень заражения коронавирусом стабилен или снижается и где эпидемиологическая ситуация сопоставима или лучше, чем в среднем по Европе (от 16 до 20 новых случаев заражения на каждые сто тысяч населения по состоянию за минувшие две недели). В Бельгии этот показатель на сегодня составляет 12, сообщает Sudinfo.be.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияЕвропа
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