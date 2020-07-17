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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса
Прироста COVID-19 за сутки нет в Севастополе и Чукотском автономном округе, наименьший темп в Москве (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев коронавируса

10:36 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Севастополе и Чукотском автономном округе, наименьший темп в Москве (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО, г. Севастополь - 0%, 2. г. Москва - 0,2%, 3. Московская область - 0,3%, 4. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область - 0,4%, 5. Калужская область, Новгородская область, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,5%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Новгородская областьОбщество
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