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В России за сутки 7681 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки выписаны 7681 человек после лечения коронавируса, всего выздоровели 539 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 7681 человек выздоровели от COVID-19

10:35 17.07.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России за сутки выписаны 7681 человек после лечения коронавируса, всего выздоровели 539 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7681 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 539 373", - говорится в сообщении.
В частности, 682 человека выписаны в Москве, 373 - в Красноярском каре, 349 - в Подмосковье.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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