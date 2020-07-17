В Москве выявили 575 новых случаев COVID-19

"Распределение по субъектам: 1. Москва 575, 2. Свердловская область 301, 3. Ханты-Мансийский АО 249", - говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калининградкой области - 14, Еврейской автономной области - четыре, Ненецком автономном округе - один.