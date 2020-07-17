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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574481091.html
В Москве выявили 575 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 575, Свердловской области — 301, ХМАО — 249, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
свердловская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, москва, свердловская область

В Москве выявили 575 новых случаев COVID-19

10:32 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 575, Свердловской области — 301, ХМАО — 249, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 575, 2. Свердловская область 301, 3. Ханты-Мансийский АО 249", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калининградкой области - 14, Еврейской автономной области - четыре, Ненецком автономном округе - один.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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