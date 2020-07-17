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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574481048.html
В России выявили 6406 новых случаев коронавируса
За сутки в 83 российских регионах зарегистрировано 6406 больных COVID-19, у 26 процентов из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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https://ria.ru/20200712/1574233847.html
https://ria.ru/20200716/1574424119.html
Были ограничительные меры нашей богоподобной власти и было по 6500 заражений в день, сняли ограничения и снова по 6500 в день. Ни у кого никаких мыслей не возникает?
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 6406 новых случаев коронавируса

10:31 17.07.2020 (обновлено: 12:33 17.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах зарегистрировано 6406 больных COVID-19, у 26 процентов из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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Наибольшее число заразившихся выявили в Москве (575). Свердловской области (301), Ханты-Мансийском автономном округе (249), Санкт-Петербурге (244), на Алтае (228), в Нижегородской области (216) и Ямало-Ненецком АО (206). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Калининградской области (14 заболевших), Еврейской АО (четверо), а также в Ненецком АО (один).
Вчера сообщалось о 6428 новых случаях: прирост инфицированных плавно снижается. За весь период эпидемии в России коронавирусу оказались подвержены 759 203 человека, из них 12,1 тысячи умерли, более 539 тысяч вылечились.
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В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 13,3 миллиона больных COVID-19, как минимум 580 тысяч из них погибли. Максимально число заразившихся, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах Америки, Бразилии и Индии.
Россия по-прежнему находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, ЮАР, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Были ограничительные меры нашей богоподобной власти и было по 6500 заражений в день, сняли ограничения и снова по 6500 в день. Ни у кого никаких мыслей не возникает?
17 июля, 10:34
ВПВасилий Прекрасноволосый
620113
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