В России выявили 6406 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах зарегистрировано 6406 больных COVID-19, у 26 процентов из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Выздоровел 7681 человек, 186 скончались.
Наибольшее число заразившихся выявили в Москве (575). Свердловской области (301), Ханты-Мансийском автономном округе (249), Санкт-Петербурге (244), на Алтае (228), в Нижегородской области (216) и Ямало-Ненецком АО (206). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Калининградской области (14 заболевших), Еврейской АО (четверо), а также в Ненецком АО (один).
Вчера сообщалось о 6428 новых случаях: прирост инфицированных плавно снижается. За весь период эпидемии в России коронавирусу оказались подвержены 759 203 человека, из них 12,1 тысячи умерли, более 539 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 13,3 миллиона больных COVID-19, как минимум 580 тысяч из них погибли. Максимально число заразившихся, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах Америки, Бразилии и Индии.
Россия по-прежнему находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, ЮАР, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.