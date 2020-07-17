Митингующие у здания Верховной рады устроили потасовку с полицией

Митинг против законопроекта об отмене обязательного обучения в школах на украинском языке у здания Верховной рады Украины. 17 июля 2020

Митинг против законопроекта об отмене обязательного обучения в школах на украинском языке у здания Верховной рады Украины. 17 июля 2020

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Участники митинга у здания Верховной рады в Киеве, протестующие против законопроекта об отсрочке перехода русскоязычных школ на обучение на украинском языке, устроили потасовку с полицией, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько протестующих хотели принести на площадь Конституции, где проходит митинг, дрова, но полиция их не пустила. Тогда митингующие попытались оттеснить полицейских от людей с дровами, в результате и правоохранители, и протестующие начали толкаться.

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Вскоре ситуация нормализовалась, но людей с дровами к зданию Рады так и не пустили.

Позже они все-таки смогли пронести дрова и выложили их перед парламентом вместе с красными дымовыми шашками. Организаторы заявили, что властям "не нужно подливать масло в огонь, не нужно трогать язык". При этом прямых угроз в адрес властей не было.

Акция протеста проходит у здания украинского парламента уже второй день. Митингующие выступают против принятия проекта закона, автором которого стал член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Этот документ предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании, в частности — перенос на 2023 год переход русскоязычных школ на обучение только на украинском языке.

На сегодня в Раде запланировано рассмотрение этого законопроекта. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить его.

Законы о языке и образовании

В июле прошлого года на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Документ в мае подписал Петр Порошенко , который тогда еще был президентом.

Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия Конституции, но затем заявлял, что будет защищать украинский язык.

В сентябре 2017 года вступил в силу и другой закон — об образовании. Он существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств. В соответствии с законом русскоязычные школы (с пятого по 11-й класс) должны перейти на обучение на украинском уже в этом году.