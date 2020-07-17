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Митингующие у здания Верховной рады устроили потасовку с полицией
Участники митинга у здания Верховной рады в Киеве, протестующие против законопроекта об отсрочке перехода русскоязычных школ на обучение на украинском языке,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:33
дмитрий разумков
петр порошенко
верховная рада украины
украина
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Митинг в Киеве против отмены обязательного обучения в школах на украинском языке
У Верховной рады второй день митинги против законопроекта об отмене обязательного обучения в школах на украинском языке. Между полицией и протестующими произошла потасовка. Фото и видео РИА Новости.
2020-07-17T10:29
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дмитрий разумков, петр порошенко, верховная рада украины, украина

Митингующие у здания Верховной рады устроили потасовку с полицией

10:29 17.07.2020 (обновлено: 11:33 17.07.2020)
5144
© РИА НовостиМитинг против законопроекта об отмене обязательного обучения в школах на украинском языке у здания Верховной рады Украины. 17 июля 2020
Митинг против законопроекта об отмене обязательного обучения в школах на украинском языке у здания Верховной рады Украины. 17 июля 2020
© РИА Новости
Митинг против законопроекта об отмене обязательного обучения в школах на украинском языке у здания Верховной рады Украины. 17 июля 2020
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Участники митинга у здания Верховной рады в Киеве, протестующие против законопроекта об отсрочке перехода русскоязычных школ на обучение на украинском языке, устроили потасовку с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько протестующих хотели принести на площадь Конституции, где проходит митинг, дрова, но полиция их не пустила. Тогда митингующие попытались оттеснить полицейских от людей с дровами, в результате и правоохранители, и протестующие начали толкаться.
Вскоре ситуация нормализовалась, но людей с дровами к зданию Рады так и не пустили.
Позже они все-таки смогли пронести дрова и выложили их перед парламентом вместе с красными дымовыми шашками. Организаторы заявили, что властям "не нужно подливать масло в огонь, не нужно трогать язык". При этом прямых угроз в адрес властей не было.
Акция протеста проходит у здания украинского парламента уже второй день. Митингующие выступают против принятия проекта закона, автором которого стал член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Этот документ предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании, в частности — перенос на 2023 год переход русскоязычных школ на обучение только на украинском языке.
На сегодня в Раде запланировано рассмотрение этого законопроекта. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить его.
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Законы о языке и образовании

В июле прошлого года на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Документ в мае подписал Петр Порошенко, который тогда еще был президентом.
Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия Конституции, но затем заявлял, что будет защищать украинский язык.
В сентябре 2017 года вступил в силу и другой закон — об образовании. Он существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств. В соответствии с законом русскоязычные школы (с пятого по 11-й класс) должны перейти на обучение на украинском уже в этом году.
В Москве не раз критиковали украинские законы о языке и образовании, отмечая, что они нарушают Конституцию Украины и международные обязательства Киева.
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
15 июля, 12:32Акценты
За дискриминацию: на Украине выступили против русского языкаПозитивных изменений, связанных с правами национальных меньшинств, может не произойти. В Киеве призывают снять с рассмотрения закон, корректирующий обязательное использование в школах украинского языка.
2410934819
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Дмитрий РазумковПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраина
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