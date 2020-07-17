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В Киеве проходит митинг против восстановления обучения на русском языке
Митинг против принятия законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на Украине на госязыке вновь проходит в пятницу возле здания... РИА Новости, 17.07.2020
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киев
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Митинг в Киеве против отмены обязательного обучения в школах на украинском языке
У Верховной рады второй день митинги против законопроекта об отмене обязательного обучения в школах на украинском языке. Между полицией и протестующими произошла потасовка. Фото и видео РИА Новости.
2020-07-17T10:28
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дмитрий разумков, петр порошенко, верховная рада украины, киев, украина, в мире

В Киеве проходит митинг против восстановления обучения на русском языке

10:28 17.07.2020 (обновлено: 10:46 17.07.2020)
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Митинг против принятия законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на Украине на госязыке вновь проходит в пятницу возле здания Верховной рады в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит этот документ.
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Протесты против принятия законопроекта об отсрочке до 2023 года перехода русскоязычных школ на обучение на украинском языке начались возле здания Верховной рады в четверг и продолжились в пятницу. Однако в пятницу на митинг собралось значительно меньшее число граждан.
Участники собрания держат флаги украинской националистической партии "Свобода" и ряда других националистических организаций, а также национальные флаги. На площади Конституции возле украинского парламента стоит автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой. Участники протеста в режиме свободного микрофона выступают в поддержку украинского языка. Организаторы собрания растянули перед входом в парламент большое полотно с надписью "Руки прочь от закона о языке".
Возле здания Рады, а также в центре Киева наблюдается небольшое количество полицейских. Обстановка на митинге спокойная.
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Дмитрий РазумковПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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