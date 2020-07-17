В Киеве проходит митинг против восстановления обучения на русском языке

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Митинг против принятия законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в школах на Украине на госязыке вновь проходит в пятницу возле здания Верховной рады в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит этот документ.
Протесты против принятия законопроекта об отсрочке до 2023 года перехода русскоязычных школ на обучение на украинском языке начались возле здания Верховной рады в четверг и продолжились в пятницу. Однако в пятницу на митинг собралось значительно меньшее число граждан.
Участники собрания держат флаги украинской националистической партии "Свобода" и ряда других националистических организаций, а также национальные флаги. На площади Конституции возле украинского парламента стоит автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой. Участники протеста в режиме свободного микрофона выступают в поддержку украинского языка. Организаторы собрания растянули перед входом в парламент большое полотно с надписью "Руки прочь от закона о языке".
Возле здания Рады, а также в центре Киева наблюдается небольшое количество полицейских. Обстановка на митинге спокойная.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.