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В России объявили внезапную проверку войск
В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:51
военные учения - безопасность
владимир путин
россия
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
южный военный округ
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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Сейчас НАТО начнет свою сказку об российской угрозе и всякую подобную чушь.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
военные учения - безопасность, владимир путин, россия, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, южный военный округ, воздушно-десантные войска россии, безопасность

В России объявили внезапную проверку войск

10:28 17.07.2020 (обновлено: 10:51 17.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор" во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению "Кавказ-2020".
"В рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания. Результаты проведенных учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение "Кавказ-2020", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что для выполнения задач, поставленных президентом, генеральному штабу поручено сформировать рабочие группы для проверки органов военного управления, войск и сил. Заместителям главы Минобороны поручено проконтролировать выполнение задач подчиненными органами военного управления, войсками, привлекаемыми к проверке.
"Главнокомандующим видами ВС, командующему ВДВ, руководителям центральных органов военного управления осуществить руководство подготовкой объединений, соединений и воинских частей к практическому выполнению учебно-боевых задач, организовать контроль проведения учений и занятий. Оценить органы военного управления, войска и силы, участвующие в проверке", - добавляется в сообщении.
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Военные учения - БезопасностьВладимир ПутинРоссияЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы РФЮжный военный округВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
Популярные комментарии
Сейчас НАТО начнет свою сказку об российской угрозе и всякую подобную чушь.
17 июля, 10:37
Николай Шатилов
73530121
одной маленькой республике до сих пор дань платим, чтобы они мирно жили
17 июля, 11:24
alex4410qwert
311601215
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