https://ria.ru/20200717/1574480849.html
В России объявили внезапную проверку войск
В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:28
2020-07-17T10:51
военные учения - безопасность
владимир путин
россия
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
южный военный округ
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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Николай Шатилов
Сейчас НАТО начнет свою сказку об российской угрозе и всякую подобную чушь.
103
alex4410qwert
одной маленькой республике до сих пор дань платим, чтобы они мирно жили
65
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военные учения - безопасность, владимир путин, россия, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф, южный военный округ, воздушно-десантные войска россии, безопасность
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
В России по решению президента Владимира Путина
объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ
и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка войск ЮВО
и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ
обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению "Кавказ-2020".
"В рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания. Результаты проведенных учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение "Кавказ-2020", — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что для выполнения задач, поставленных президентом, генеральному штабу поручено сформировать рабочие группы для проверки органов военного управления, войск и сил. Заместителям главы Минобороны поручено проконтролировать выполнение задач подчиненными органами военного управления, войсками, привлекаемыми к проверке.
"Главнокомандующим видами ВС, командующему ВДВ, руководителям центральных органов военного управления осуществить руководство подготовкой объединений, соединений и воинских частей к практическому выполнению учебно-боевых задач, организовать контроль проведения учений и занятий. Оценить органы военного управления, войска и силы, участвующие в проверке", - добавляется в сообщении.