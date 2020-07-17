В России объявили внезапную проверку войск

Зенитный ракетный комплекс "Тор" во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области. Архивное фото

Зенитный ракетный комплекс "Тор" во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В России по решению президента В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению "Кавказ-2020".

"В рамках учений и контрольных занятий предусмотреть реализацию программ боевой подготовки и слаживания. Результаты проведенных учебных мероприятий учесть в определении оценки состояния уровня подготовки объединений, соединений, воинских частей при их допуске на стратегическое учение "Кавказ-2020", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что для выполнения задач, поставленных президентом, генеральному штабу поручено сформировать рабочие группы для проверки органов военного управления, войск и сил. Заместителям главы Минобороны поручено проконтролировать выполнение задач подчиненными органами военного управления, войсками, привлекаемыми к проверке.