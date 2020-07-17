https://ria.ru/20200717/1574480721.html
В Крыму выявили 14 новых случаев COVID-19
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили еще у 14 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:22
2020-07-17T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
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https://ria.ru/20200716/1574464546.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик)