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В Крыму выявили 14 новых случаев COVID-19
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили еще у 14 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1400x0_80_0_0_4dee6ce0d32b9a6bb41c0246a9f7927c.jpg
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60
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик)

В Крыму выявили 14 новых случаев COVID-19

10:22 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили еще у 14 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, 6 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что всего за сутки обследовано 2029 человек.

По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрирован 931 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 684 человека, в том числе 13 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)
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