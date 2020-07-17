В Крыму выявили 14 новых случаев COVID-19

"Зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, 6 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что всего за сутки обследовано 2029 человек.