Мишустин прибыл в Минск для участия в Евразийском межправсовете

Планируется обсудить ход работы по пресечению нарушений общих правил конкуренции и обеспечению конкуренции на трансграничных рынках Союза. Также предполагается принять решение о начале разработки карт индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС. Особое внимание участники заседания уделят комплексному плану мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса в странах Союза.