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Мишустин прибыл в Минск для участия в Евразийском межправсовете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:51
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353
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, минск, в мире

Мишустин прибыл в Минск для участия в Евразийском межправсовете

10:19 17.07.2020 (обновлено: 10:51 17.07.2020)
689
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи в аэропорту Минска
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи в аэропорту Минска
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
Планируются переговоры глав делегацией в узком и расширенном составе.
Повестка заседания межправсовета ЕАЭС включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС и дальнейшего развития системы маркировки товаров средствами идентификации.
Планируется обсудить ход работы по пресечению нарушений общих правил конкуренции и обеспечению конкуренции на трансграничных рынках Союза. Также предполагается принять решение о начале разработки карт индустриализации и развития агроиндустрии ЕАЭС. Особое внимание участники заседания уделят комплексному плану мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавируса в странах Союза.
Первое заседание межправительственного совета ЕАЭС. 6 февраля 2015 года
07:23
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
301001
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинМинскВ мире
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