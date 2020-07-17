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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574480556.html
В Армении число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 442 и достигло 34 001, еще 13 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, армения

В Армении число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи

10:17 17.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 442 и достигло 34 001, еще 13 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 33 559 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 607 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтвержден 34 001 случай коронавируса. Вылечились 22 492 пациента. Скончались 620 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10692 пациента, проведены 143 114 тестов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрмения
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