Жителей Хабаровского края предупредили о возможности ЧС из-за COVID-19

"Главный риск всплеска заболеваемости сейчас связан с каждодневными митингами, во время которых, как мы ожидаем, неминуемо произойдет заражение. Сейчас больницы в Хабаровске заполнены на 90%, а в целом по краю – на 76%. Поэтому люди, нарушающие режим, должны знать, что уже со следующей недели может начаться ситуация ЧС, когда мы будем вынуждены разворачивать новый госпиталь и вводить жесткий карантин", - сказал Минаев, слова которого приводятся на сайте краевого правительства.