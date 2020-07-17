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Жителей Хабаровского края предупредили о возможности ЧС из-за COVID-19
Хабаровский край из-за ежедневных митингов, роста заболеваемости и сокращения свободных мест в COVID-госпиталях, может прийти к чрезвычайной ситуации уже на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:16
распространение нового коронавируса
уголовное дело сергея фургала
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сергей фургал
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей фургал, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровск, хабаровский край, общество

Жителей Хабаровского края предупредили о возможности ЧС из-за COVID-19

10:16 17.07.2020
11992
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 июл - РИА Новости. Хабаровский край из-за ежедневных митингов, роста заболеваемости и сокращения свободных мест в COVID-госпиталях, может прийти к чрезвычайной ситуации уже на следующей неделе, сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев на заседании краевого оперативного штаба.
По данным краевого правительства, в Хабаровском крае в последние недели активно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. С начала пандемии заболели более 5,7 тысячи человек, из них 119 - за последние сутки. Санврачи рекомендуют рассмотреть вопрос о возвращении к ограничительным мерам.
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"Главный риск всплеска заболеваемости сейчас связан с каждодневными митингами, во время которых, как мы ожидаем, неминуемо произойдет заражение. Сейчас больницы в Хабаровске заполнены на 90%, а в целом по краю – на 76%. Поэтому люди, нарушающие режим, должны знать, что уже со следующей недели может начаться ситуация ЧС, когда мы будем вынуждены разворачивать новый госпиталь и вводить жесткий карантин", - сказал Минаев, слова которого приводятся на сайте краевого правительства.
Сообщается, что для усиления мер профилактики, на вокзалах и аэропортах установят дополнительный контроль за пассажиропотоком. В городском общественном транспорте начинается тестирование системы электронного слежения за тем, используют ли пассажиры при поездке защитные маски. Нарушителей будет фиксировать видеокамера. Водителей и кондукторов обяжут поддерживать санитарные правила в салоне.
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Ранее сообщалось, что с 11 июня в крае начался первый этап снятия ограничений - открылись дежурные группы в детсадах, летние кафе, фитнес-центры и магазины промтоваров. В крае остаются под запретом массовые мероприятия, работа ресторанов, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ранее территориальное управление Роспотребнадзора рекомендовало правительству продлить ограничения до 7 августа, краевой оперативный штаб продлил ограничения по 26 июля включительно.
В Хабаровске и ряде населенных пунктов края с субботы проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергей Фургала. Акции в Хабаровске собирают сотни человек, многие участники присутствуют на них без масок.
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Популярные комментарии
Довыступались.
17 июля, 10:17
Ю.Юрий .
2010113
Были уверены что COVID не существует. Посмотрим.
17 июля, 10:26
валера удовиченко
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