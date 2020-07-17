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Полиция Ирана разогнала акцию протеста из-за ситуации в экономике
Полиция разогнала акцию протеста в городе Бехбехане на юго-западе Ирана, сообщил в пятницу руководитель местных сил правопорядка Мохаммад Азизи. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:14
2020-07-17T10:14
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иран, в мире
ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости.
Полиция разогнала акцию протеста в городе Бехбехане на юго-западе Ирана
, сообщил в пятницу руководитель местных сил правопорядка Мохаммад Азизи.
По его словам, "небольшое число жителей Бехбехана после призыва" собралось в четверг вечером на одной из площадей города, чтобы выразить протест в связи с текущей экономической ситуацией в стране.
"Сначала полиция попыталась уговорить людей разойтись, однако они не этого не сделали, начав выкрикивать вероломные лозунги, именно поэтому полиция их разогнала сама", - сообщил Азизи агентству IRNA.
Он добавил, что обошлось без материального ущерба и без пострадавших, а в данный момент в городе спокойно.
Тем не менее, появляются сообщения о перебоях с интернетом в юго-западной части страны, где расположен Бехбехан.