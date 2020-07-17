https://ria.ru/20200717/1574480390.html
В Панаме число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
Число случаев коронавируса в Панаме превысило 50 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:12
2020-07-17T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
панама
воз
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, панама, воз, в мире