Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574480390.html
В Панаме число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
Число случаев коронавируса в Панаме превысило 50 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
панама
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/16984/39/169843903_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_8ec68c9c2efcbd98802c49cc356cd2f8.jpg
панама
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/16984/39/169843903_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_8ec68c9c2efcbd98802c49cc356cd2f8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/16984/39/169843903_0:0:3072:2304_1400x0_80_0_0_5b9206885127ff28406d084855d4e37f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/16984/39/169843903_488:0:2792:2304_1400x0_80_0_0_ddfa7680c958e450b61eda2e2b2f01d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, панама, воз, в мире

В Панаме число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч

10:12 17.07.2020
141
© РИА Новости / Юрий Николаев Панама
 Панама
© РИА Новости / Юрий Николаев
Панама. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Панаме превысило 50 тысяч, сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны.
По последним данным, в Панаме выявлено 50 373 заразившихся, число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло одной тысячи. Излечились в общей сложности 25 842 заболевших. С начала вспышки в стане провели свыше 177 тысяч тестов. Наибольшее число заразившихся (21 903) выявлено в возрастной группе от 20 до 39 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПанамаВОЗВ мире
Рекомендуем
Иранский полицейский
Полиция Ирана разогнала акцию протеста из-за ситуации в экономике
Врачи городской клинической больницы
В Воронежской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сотрудник ФСБ России
Крымчанина заподозрили в связи с "Свидетелями Иеговы"*
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время церемонии встречи в аэропорту Минска
Мишустин прибыл в Минск для участия в Евразийском межправсовете
Медик у машины скорой помощи
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи
Пожарный
В Кургане более пяти часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами
ДТП в Липецкой области. Кадры МЧС
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Липецкой области
Работа скорой помощи
В Тамбовской области число жертв коронавируса выросло до 31
Врач в госпитале COVID-19
В Крыму выявили 14 новых случаев COVID-19
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
Почти 190 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 380 пациентов с COVID-19
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов с COVID-19
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Жителей Хабаровского края предупредили о возможности ЧС из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
Лента новостейМолния