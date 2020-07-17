В Панаме число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч

По последним данным, в Панаме выявлено 50 373 заразившихся, число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло одной тысячи. Излечились в общей сложности 25 842 заболевших. С начала вспышки в стане провели свыше 177 тысяч тестов. Наибольшее число заразившихся (21 903) выявлено в возрастной группе от 20 до 39 лет.