Крымчанина заподозрили в связи с "Свидетелями Иеговы"*

"В ходе совместного с сотрудниками правоохранительных органов обследования помещений по двум адресам в поселке Симеиз, к которым имел непосредственное отношение подозреваемый, были обнаружены и изъяты из оборота книги и брошюры религиозного толка, оптические носители информации", - говорится в сообщении.