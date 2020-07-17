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Крымчанина заподозрили в связи с "Свидетелями Иеговы"*
Крымчанин подозревается в причастности к признанной экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, из его дома изъяты религиозные книги и... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:56
свидетели иеговы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
свидетели иеговы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия

Крымчанина заподозрили в связи с "Свидетелями Иеговы"*

10:09 17.07.2020 (обновлено: 10:56 17.07.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крымчанин подозревается в причастности к признанной экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, из его дома изъяты религиозные книги и отправлены на экспертизу, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
"В ходе совместного с сотрудниками правоохранительных органов обследования помещений по двум адресам в поселке Симеиз, к которым имел непосредственное отношение подозреваемый, были обнаружены и изъяты из оборота книги и брошюры религиозного толка, оптические носители информации", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 июля, 15:15
В Астраханской области раскрыли работу ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Следователи устанавливают причастность 52-летнего местного жителя к религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Изъятые предметы отправлены на экспертизу на предмет отнесения их к категории экстремистских.
"Проводится дополнительная проверка, по результатам которой собранные материалы будут переданы по подследственности для дальнейшей организации административного расследования, а также возможного уголовного производства", - говорится в сообщении.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
10 июня, 19:23
Бальбек назвал "Свидетелей Иеговы"* и Хизб ут-Тахрир* выкормышами Госдепа
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
1411004
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Свидетели ИеговыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
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