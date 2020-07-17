Крымчанина заподозрили в связи с "Свидетелями Иеговы"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крымчанин подозревается в причастности к признанной экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, из его дома изъяты религиозные книги и отправлены на экспертизу, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
"В ходе совместного с сотрудниками правоохранительных органов обследования помещений по двум адресам в поселке Симеиз, к которым имел непосредственное отношение подозреваемый, были обнаружены и изъяты из оборота книги и брошюры религиозного толка, оптические носители информации", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают причастность 52-летнего местного жителя к религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Изъятые предметы отправлены на экспертизу на предмет отнесения их к категории экстремистских.
"Проводится дополнительная проверка, по результатам которой собранные материалы будут переданы по подследственности для дальнейшей организации административного расследования, а также возможного уголовного производства", - говорится в сообщении.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.