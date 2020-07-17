Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574480290.html
В Воронежской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Свыше 110 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, скончался один пациент, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:0:3212:1807_1400x0_80_0_0_c095d927ddb785a290a5c791a8bab791.jpg
https://ria.ru/20200717/1574477776.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:0:3212:1807_1400x0_80_0_0_c095d927ddb785a290a5c791a8bab791.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2af31f74febd2a6db5bf4039fe93d0a7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_275:0:2323:2048_1400x0_80_0_0_6907c514147cf8dea075e57919594324.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, воронежская область

В Воронежской области выявили 109 новых случаев COVID-19

10:08 17.07.2020
315
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы
Врачи городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Свыше 110 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, скончался один пациент, сообщает правительство региона.
По данным на четверг, в регионе было зарегистрировано 9743 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 8688 пациентов. Умерли 84.
"Воронежская область, 09:44 (мск), пятница, 17 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 9852. Выздоровели: 9097. Умерли: 84", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 109 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 409 человек.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
08:51Распространение нового коронавируса
В России провели более 24,3 миллиона тестов на COVID-19
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВоронежская область
Рекомендуем
Пожарный
В Кургане более пяти часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами
Сотрудник ФСБ России
Крымчанина заподозрили в связи с "Свидетелями Иеговы"*
Панама
В Панаме число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
Работа скорой помощи
В Тамбовской области число жертв коронавируса выросло до 31
Больное сердце
В Приморье отметили рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний
Медик у машины скорой помощи
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи
Иранский полицейский
Полиция Ирана разогнала акцию протеста из-за ситуации в экономике
ДТП в Липецкой области. Кадры МЧС
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Липецкой области
Врач в госпитале COVID-19
В Крыму выявили 14 новых случаев COVID-19
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Статуя Фемиды
На Сахалине мужчину оштрафовали за пропаганду нацистской символики
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов с COVID-19
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
Лента новостейМолния