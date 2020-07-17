https://ria.ru/20200717/1574480290.html
В Воронежской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Свыше 110 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области, скончался один пациент, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:08
2020-07-17T10:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
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https://ria.ru/20200717/1574477776.html
воронежская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:0:3212:1807_1400x0_80_0_0_c095d927ddb785a290a5c791a8bab791.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, воронежская область
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости.
Свыше 110 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Воронежской области
, скончался один пациент, сообщает правительство региона.
По данным на четверг, в регионе было зарегистрировано 9743 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 8688 пациентов. Умерли 84.
"Воронежская область, 09:44 (мск), пятница, 17 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 9852. Выздоровели: 9097. Умерли: 84", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлено 109 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 409 человек.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.