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В Кургане более пяти часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами
Пожарные более 5 часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами в Кургане на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган, происшествия

В Кургане более пяти часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами

10:06 17.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Пожарные более 5 часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами в Кургане на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил ГУМЧС по региону.
Как ранее информировало спасательное ведомство, в Кургане в четверг пожар площадью 1 тысяча квадратных метров охватил кровлю административно-бытового комплекса и соседнего здания с пиломатериалами. Погибших и пострадавших нет.
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"Более пяти часов в нестерпимой жаре и при сильном задымлении зауральские огнеборцы боролись с крупным пожаром в областном центре. Огонь полыхал на площади в 1000 квадратных метров на территории производственного здания по изготовлению мебели и металлического ангара с пиломатериалами внутри… В 20.03 (18.03 мск) огонь удалось локализовать, в 00.05 пятницы (22.05 мск четверга) ликвидировать открытое горение", - говорится в сообщении.
ГУ МЧС уточняет, что молниеносное распространение огня произошло из-за нагрева баллонов с воздухом и емкостей с лакокрасочными изделиями.
Погибших и пострадавших нет, добавляется в сообщении.
В ликвидации возгорания задействовано 49 человек личного состава ведомства и 20 единиц техники, поясняется в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КурганПроисшествия
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