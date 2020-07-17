В Кургане более пяти часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Пожарные более 5 часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами в Кургане на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил ГУМЧС по региону.
Как ранее информировало спасательное ведомство, в Кургане в четверг пожар площадью 1 тысяча квадратных метров охватил кровлю административно-бытового комплекса и соседнего здания с пиломатериалами. Погибших и пострадавших нет.
"Более пяти часов в нестерпимой жаре и при сильном задымлении зауральские огнеборцы боролись с крупным пожаром в областном центре. Огонь полыхал на площади в 1000 квадратных метров на территории производственного здания по изготовлению мебели и металлического ангара с пиломатериалами внутри… В 20.03 (18.03 мск) огонь удалось локализовать, в 00.05 пятницы (22.05 мск четверга) ликвидировать открытое горение", - говорится в сообщении.
ГУ МЧС уточняет, что молниеносное распространение огня произошло из-за нагрева баллонов с воздухом и емкостей с лакокрасочными изделиями.
Погибших и пострадавших нет, добавляется в сообщении.
В ликвидации возгорания задействовано 49 человек личного состава ведомства и 20 единиц техники, поясняется в сообщении.
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