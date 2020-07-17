В Кургане более пяти часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами

"Более пяти часов в нестерпимой жаре и при сильном задымлении зауральские огнеборцы боролись с крупным пожаром в областном центре. Огонь полыхал на площади в 1000 квадратных метров на территории производственного здания по изготовлению мебели и металлического ангара с пиломатериалами внутри… В 20.03 (18.03 мск) огонь удалось локализовать, в 00.05 пятницы (22.05 мск четверга) ликвидировать открытое горение", - говорится в сообщении.