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Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро
Платежная система Mastercard с 11 августа меняет правила конвертации валют при покупке по картам в долларах и евро, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:25
россия
промсвязьбанк
mastercard, inc.
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россия, промсвязьбанк, mastercard, inc., экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

10:25 17.07.2020
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© Flickr / Håkan Dahlström Платежная карта MasterCard
Платежная карта MasterCard
© Flickr / Håkan Dahlström
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Платежная система Mastercard с 11 августа меняет правила конвертации валют при покупке по картам в долларах и евро, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы от 16 июня, который был разослан российским банкам.
Согласно изменениям, расходы при оплате товаров в других валютах при использовании Mastercard в долларах или евро будут учитываться на день проведения операции. На данный момент конвертация при покупке в валюте и списание суммы происходят через несколько дней после оплаты по курсу платежной системы на дату клиринга операции — то есть расчета между банками. Из-за этого сумма списания может отличаться при изменении курса.
В бюллетене говорится, что изменения направлены на улучшение потребительского опыта и обеспечивает прозрачность курса обмена валюты.
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Начальник управления платежных карт Промсвязьбанка Наталья Рогова отметила, что такое изменение выгодно клиентам, которые делают покупки за границей в валюте, отличной от евро или доллара, и при этом оплачивают долларовой или евровой картой — они смогут оценить свои расходы на конвертацию на дату покупки. Также подобные изменения будут полезны и для магазинов, где происходит оплата картой — для них курс будет также прозрачным. Однако тех, кто платит за границе рублевой картой, новые правила практически не коснутся.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) в письме в правительство сообщило, что банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за часть услуг и сервисов, если административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт сохранится. Держателям карт, возможно, придется платить за их выпуск и обслуживание, а также за использование мобильных приложений банков. Также указывается, что программы лояльности могут быть сокращены или отменены.
Также в июне РБК сообщил, что российские банки из-за коронавирусной инфекции резко снизили средний лимит овердрафта по дебетовым картам.
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