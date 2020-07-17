Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Платежная система Платежная система Mastercard с 11 августа меняет правила конвертации валют при покупке по картам в долларах и евро, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы от 16 июня, который был разослан российским банкам.

Согласно изменениям, расходы при оплате товаров в других валютах при использовании Mastercard в долларах или евро будут учитываться на день проведения операции. На данный момент конвертация при покупке в валюте и списание суммы происходят через несколько дней после оплаты по курсу платежной системы на дату клиринга операции — то есть расчета между банками. Из-за этого сумма списания может отличаться при изменении курса.

В бюллетене говорится, что изменения направлены на улучшение потребительского опыта и обеспечивает прозрачность курса обмена валюты.

Начальник управления платежных карт Промсвязьбанка Наталья Рогова отметила, что такое изменение выгодно клиентам, которые делают покупки за границей в валюте, отличной от евро или доллара, и при этом оплачивают долларовой или евровой картой — они смогут оценить свои расходы на конвертацию на дату покупки. Также подобные изменения будут полезны и для магазинов, где происходит оплата картой — для них курс будет также прозрачным. Однако тех, кто платит за границе рублевой картой, новые правила практически не коснутся.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) в письме в правительство сообщило, что банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за часть услуг и сервисов, если административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт сохранится. Держателям карт, возможно, придется платить за их выпуск и обслуживание, а также за использование мобильных приложений банков. Также указывается, что программы лояльности могут быть сокращены или отменены.