Спасатели рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Липецкой области

"Двое в реанимации, один в травматологии", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, пострадали 46-летний водитель "Газели" и пассажиры автобуса EOS Е200: 64-летний мужчина, 59-летний мужчина, 32-летняя женщина, 30-летний мужчина.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса допустил наезд на впереди стоящий автомобиль "Газель". Он стоял по ходу движения, прижался к отбойнику", - пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону.