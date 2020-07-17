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Спасатели рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Липецкой области
Двое пострадавших в Липецкой области в ДТП с автобусом из Украины находятся в реанимации, еще один - в травматологии, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
елец
происшествия
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липецкая область
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ДТП в Липецкой области. Кадры МЧС
В 02:00 17.07.2020 г. поступило сообщение о ДТП на 375 км трассы М-4 Дон в Елецком районе Липецкой области. Произошло столкновение автомобилей «Газель» и рейсового автобуса. После чего автобус загорелся. Прибывшим пожарными подразделениями автобус был оперативно потушен, а пострадавшим оказана адресная помощь. На месте работают все представители экстренных служб. По предварительной информации в автобусе находилось 39 человек, в том числе 1 ребенок. Пострадало 5 человек из них 3 госпитализированы в больницу с лёгкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались. Остальные постралавшие осмотрены на месте бригадой скорой помощи на месте. От администрации Елецкого района для перевозки пассажиров направлены 2 автобуса. Пассажиры будут размещены в гостиничном комплексе.
2020-07-17T10:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), липецкая область, елец, происшествия

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Липецкой области

10:00 17.07.2020 (обновлено: 11:03 17.07.2020)
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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Двое пострадавших в Липецкой области в ДТП с автобусом из Украины находятся в реанимации, еще один - в травматологии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Около часа ночи на 375-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон" в Елецком районе автобус, следовавший по маршруту Донецк – Санкт-Петербург, столкнулся с "Газелью" и загорелся, сообщало ранее МЧС. В автобусе находились 39 граждан Украины, в том числе один ребенок. Пострадали пятеро: трех госпитализировали в городскую больницу №1 Ельца, двоим помощь оказана на месте.
"Двое в реанимации, один в травматологии", - сказал собеседник агентства.
По данным полиции, пострадали 46-летний водитель "Газели" и пассажиры автобуса EOS Е200: 64-летний мужчина, 59-летний мужчина, 32-летняя женщина, 30-летний мужчина.
"Предварительно установлено, что водитель автобуса допустил наезд на впереди стоящий автомобиль "Газель". Он стоял по ходу движения, прижался к отбойнику", - пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Пассажиров разместили в гостинице, за ними выехал автобус.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Липецкая областьЕлецПроисшествия
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