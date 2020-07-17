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Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 42, до 5133, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковровский район, александровский район, юрьев-польский, общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи

09:57 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 42, до 5133, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 17 июля 2020 года лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5133 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлено 892 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 754, в Петушинском районе - 615, в Муроме - 441, в Александровском районе - 397, в Ковровском районе - 388, Собинском - 299, Вязниковском - 266, Юрьев-Польском - 237.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 4255 пациентов, умерли 100.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская областьКовровский районАлександровский районЮрьев-ПольскийОбщество
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