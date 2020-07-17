Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19

"В перспективе мы видим рост заболеваемости, и только усиление противоэпидемических мероприятий и, действительно, рассмотрение вопроса на возвращение ограничений, которые действовали в мае-июне. Это ограничение на работу мест массового пребывания, мест отдыха, куда активно стекаются люди",- сказала Зайцева на заседании оперативного штаба, видео с которого предоставила пресс-служба журналистам.

По ее словам, в крае с начала пандемии зарегистрировано более 5,7 тысячи случаев инфекции. Около 80% заболевших – жители Хабаровска. Большая часть заболевших – люди работоспособного возраста 30-60 лет, заболеваемость протекает в более тяжелой форме, чем ранее. Прирост заболеваемости за две недели увеличился почти вдвое – с 8% в период с 29 июня по 5 июля до 15% с 6 по 12 июля.