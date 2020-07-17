Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574479802.html
Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровск
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/106924/30/1069243035_0:306:3098:2048_1400x0_80_0_0_6eb06b111bb2b91f4b9f2760749a7297.jpg
https://ria.ru/20200716/1574423438.html
Коронавирус - верный друг власти)))
11
4
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/106924/30/1069243035_0:306:3098:2048_1400x0_80_0_0_6eb06b111bb2b91f4b9f2760749a7297.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/106924/30/1069243035_109:0:2840:2048_1400x0_80_0_0_3467fd4ae67856790afa5ba529150b71.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/106924/30/1069243035_450:0:2498:2048_1400x0_80_0_0_e2d5f253f6b2915c0aed46545cc1f253.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровск, хабаровский край, общество

Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19

09:55 17.07.2020
2488
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкХабаровске
Хабаровске
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 17 июл - РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства края.
В четверг власти информировали, что около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число в регионе ежедневно увеличивается на 100 человек, власти могут вернуться к более жестким карантинным ограничениям. В среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 10:29Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о совместимости вакцины от COVID-19 с другими прививками
"В перспективе мы видим рост заболеваемости, и только усиление противоэпидемических мероприятий и, действительно, рассмотрение вопроса на возвращение ограничений, которые действовали в мае-июне. Это ограничение на работу мест массового пребывания, мест отдыха, куда активно стекаются люди",- сказала Зайцева на заседании оперативного штаба, видео с которого предоставила пресс-служба журналистам.
Она отметила, что в условиях роста заболеваемости говорить об открытии детских лагерей отдыха в крае преждевременно.
По ее словам, в крае с начала пандемии зарегистрировано более 5,7 тысячи случаев инфекции. Около 80% заболевших – жители Хабаровска. Большая часть заболевших – люди работоспособного возраста 30-60 лет, заболеваемость протекает в более тяжелой форме, чем ранее. Прирост заболеваемости за две недели увеличился почти вдвое – с 8% в период с 29 июня по 5 июля до 15% с 6 по 12 июля.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Ранее сообщалось, что с 11 июня в крае начался первый этап снятия ограничений - открылись дежурные группы в детсадах, летние кафе, фитнес-центры и магазины промтоваров. В крае остаются под запретом массовые мероприятия, работа ресторанов, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Территориальное управление Роспотребнадзора рекомендовало правительству продлить ограничения до 7 августа, краевой оперативный штаб продлил ограничения по 26 июля включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
5602323
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Коронавирус - верный друг власти)))
17 июля, 10:04
big_medved
620003
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Жителей Хабаровского края предупредили о возможности ЧС из-за COVID-19
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Медик у машины скорой помощи
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи
Река Волга
В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
В России объявили внезапную проверку войск
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Больное сердце
В Приморье отметили рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний
Митинг в Киеве против отмены обязательного обучения в школах на украинском языке
В Киеве проходит митинг против восстановления обучения на русском языке
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
Лента новостейМолния