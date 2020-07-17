Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19

ХАБАРОВСК, 17 июл - РИА Новости. Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства края.
В четверг власти информировали, что около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число в регионе ежедневно увеличивается на 100 человек, власти могут вернуться к более жестким карантинным ограничениям. В среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.
"В перспективе мы видим рост заболеваемости, и только усиление противоэпидемических мероприятий и, действительно, рассмотрение вопроса на возвращение ограничений, которые действовали в мае-июне. Это ограничение на работу мест массового пребывания, мест отдыха, куда активно стекаются люди",- сказала Зайцева на заседании оперативного штаба, видео с которого предоставила пресс-служба журналистам.
Она отметила, что в условиях роста заболеваемости говорить об открытии детских лагерей отдыха в крае преждевременно.
По ее словам, в крае с начала пандемии зарегистрировано более 5,7 тысячи случаев инфекции. Около 80% заболевших – жители Хабаровска. Большая часть заболевших – люди работоспособного возраста 30-60 лет, заболеваемость протекает в более тяжелой форме, чем ранее. Прирост заболеваемости за две недели увеличился почти вдвое – с 8% в период с 29 июня по 5 июля до 15% с 6 по 12 июля.
Ранее сообщалось, что с 11 июня в крае начался первый этап снятия ограничений - открылись дежурные группы в детсадах, летние кафе, фитнес-центры и магазины промтоваров. В крае остаются под запретом массовые мероприятия, работа ресторанов, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Территориальное управление Роспотребнадзора рекомендовало правительству продлить ограничения до 7 августа, краевой оперативный штаб продлил ограничения по 26 июля включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.